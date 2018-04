Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für ASML nach dem Zwischenbericht von 175 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Positiv hervorzuheben seien vier Aufträge und auch insgesamt hohes Interesse am neuen Lithografiesystem, das mit ultravioletter Strahlung arbeitet (EUV), schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sieht daraus Potenzial über 2020 hinaus./ag/zb Datum der Analyse: 18.04.2018

AFA0002 2018-04-19/08:32

ISIN: NL0010273215