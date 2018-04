Du kannst dich bestimmt noch an Alfred (Reisenberger) erinnern! Stell dir vor, der ehemalige Banker und Börsenguru ist jetzt Lehrer und hat seinen Schülern der Wiener HTL 16 in der Thaliastraße zum Sieg beim "European Money Quiz" (wird vom Bankenverband unterstützt) verholfen. Er war sozusagen das Zünglein an der Waage. Finde ich mega! Alfreds Erfolgsgeheimnis: "Üben, üben, üben!" Alfred hat im Unterricht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...