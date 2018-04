Vapiano und HMSHost vereinbaren gemeinsame Eröffnung von Vapiano-Restaurants an Flughäfen und Bahnhöfen DGAP-News: VAPIANO SE / Schlagwort(e): Kooperation/Strategische Unternehmensentscheidung Vapiano und HMSHost vereinbaren gemeinsame Eröffnung von Vapiano-Restaurants an Flughäfen und Bahnhöfen 19.04.2018 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Vapiano und HMSHost vereinbaren gemeinsame Eröffnung von Vapiano-Restaurants an Flughäfen und Bahnhöfen * Absichtserklärung mit dem weltweit führenden Flughafen-Restaurantbetreiber und Tochterunternehmen der italienischen Autogrill Gruppe unterzeichnet * Geplant sind Vapiano-Restaurants in Großbritannien, Skandinavien, Deutschland und in den Niederlanden Köln, 19. April 2018 - Die Vapiano SE (ISIN: DE000A0WMNK9, Börsenkürzel: VAO) hat über ihre Tochter, die Vapiano Franchising International GmbH, eine Absichtserklärung mit der HMSHost International B.V. zur Eröffnung von Vapiano-Restaurants unterzeichnet. Als Standorte sind Flughäfen, Bahnhöfe sowie Outlet-Center in Großbritannien, Skandinavien, Deutschland und in den Niederlanden vorgesehen. Die Restaurants werden eine Fläche von 250-350 qm haben und ein auf die Bedürfnisse von Reisenden ausgerichtetes Vapiano-Angebot bieten, mit der Möglichkeit, das Essen vor Ort zu genießen oder mitzunehmen (Take away). Das Konzept wird gemeinsam mit HMSHost International, dem weltweit führenden Flughafen-Restaurantbetreiber und Teil der Autogrill Unternehmensgruppe, als Franchise-Modell entwickelt. HMSHost International betreibt derzeit Food & Beverage Outlets an 42 Flughäfen und 21 Bahnhöfen weltweit. Jochen Halfmann, CEO der Vapiano SE: "Wir freuen uns sehr, mit HMSHost den perfekten Partner für unsere weitere Expansion an hoch frequentierten Travelhubs gefunden zu haben. Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, weitere Vapianos an internationalen Standorten zu eröffnen und unsere Bekanntheit weiter zu erhöhen. Nach erfolgreicher Testphase unserer Piloten werden wir gemeinsam über die weitere strategische Expansion entscheiden." Walter Seib, CEO von HMSHost International: "Wir sind stolz auf den Beginn dieser neuen Partnerschaft mit der Marke Vapiano. Innerhalb unseres Portfolios ist die Marke eine Bereicherung für unsere Unternehmensgruppe und spiegelt die Bedürfnisse unserer Gäste wider. Vapiano ist bekannt für die Zubereitung von Speisen 'à la minute' vor dem Gast. Wir glauben fest an die Kraft dieser Marke an stark frequentierten Standorten, die Nachfrage und Wert für zukünftige Geschäftspartner schafft, und freuen uns auf den Aufbau unserer Partnerschaft." Über Vapiano Die italienische Lifestylemarke Vapiano begründete 2002 mit ihrem innovativen "Fresh-Casual-Dining-Konzept" eine neue Kategorie in der Systemgastronomie und kombiniert Elemente aus "Fast Casual" und "Casual Dining". Qualität, kompromisslose Frische der Zutaten und Transparenz sind die Basis des Restaurantkonzepts. In jedem Vapiano werden Pasta, Pizzateige, Soßen, Dressings sowie Dolci täglich selbst hergestellt. Die Speisen werden vor den Gästen "à la minute" und nach den Wünschen der Gäste "customized" zubereitet. Zum Erfolgsrezept gehört auch das kosmopolitische Ambiente. Zur Kommunikation einladende lange Eichenholztische, ein hoch gewachsener Olivenbaum sowie ein gemütlicher Bar- und Loungebereich kennzeichnen das Wohlfühlambiente eines jeden Vapiano. Vapiano steht ferner für Selbstbestimmung und Individualität und so kann der Gast zwischen verschiedenen "guest journeys" wählen: der Gast entscheidet, ob er seine Speisen beim Vapianisti, am Terminal oder über die Vapiano App bestellt und ob er diese über die Chipkarte oder die App bezahlt. Zudem bietet das Unternehmen erfolgreich in immer mehr Restaurants Take-Away- und Lieferservice-Dienste an, so dass der Gast Vapiano "anytime, anyplace, anywhere" genießen kann. Von Hamburg aus verbreitete sich das Erfolgskonzept schnell in die ganze Welt: Zum 31. Dezember 2017 gehören 205 Restaurants in 33 Ländern auf fünf Kontinenten zum Vapiano-Netzwerk. Die Vapiano-Aktien (ISIN: DE000A0WMNK9) werden seit dem 27. Juni 2017 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen finden Sie auf ir.vapiano.com. Über HMSHost HMSHost ist ein weltweit führender Anbieter von Gastronomie-Dienstleistungen für Reiseziele und ist Teil der Autogrill Unternehmensgruppe - dem weltweit führenden Anbieter von Food & Beverage Services für Reisende. HMSHost betreibt internationale Marken und eigene Konzepte an mehr als 100 Flughäfen rund um den Globus. Über den Geschäftsbereich HMSHost International betreibt die Gesellschaft derzeit Food & Beverage Outlets an 42 Flughäfen und 21 Bahnhöfen weltweit. Investor Relations Kontakt: Dr. Andrea Rolvering Mobil: +49 151 5445 9750 Telefon: +49 221 67001 301 E-Mail: a.rolvering@vapiano.eu Finanz- und Wirtschaftspresse: Dariusch Manssuri, IR.on AG Mobil: +49 173 566 2776 Telefon: +49 221 9140 975 E-Mail: dariusch.manssuri@ir-on.com 19.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VAPIANO SE Im Zollhafen 2-4 50678 Köln Deutschland Telefon: +49 (0) 221 67001-0 Fax: +49 (0) 221 67001-205 E-Mail: info@vapiano.eu Internet: www.vapiano.com ISIN: DE000A0WMNK9 WKN: A0WMNK Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 676063 19.04.2018

ISIN DE000A0WMNK9

AXC0086 2018-04-19/09:00