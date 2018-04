Neuer Workflow für gezielte Sequenzierung kombiniert vorvalidierte Inhalte mit unkomplizierter individueller Anpassung und neuen Analysetools, um die Entdeckung von Varianten und das Screening zu beschleunigen



Ann Arbor, Michigan (ots/PRNewswire) - Swift Biosciences kündigte heute die Markteinführung der Accel-Amplicon Plus Cancer NGS Panels (https://swiftbiosci.com/products/accel-amplicon-plus-cancer-panels/) an, eine Reihe von neun tumorspezifischen, fokussierten Genpanels, die die gezielte Sequenzierung für die Onkologie erleichtern. Die Accel-Amplicon-Technologie ermöglicht die simultane Entdeckung von Einzelnukleotidvariationen, Kopienzahlvariationen sowie Mikrodeletionen und Mikroinsertionen, um in Bezug auf klinisch relevante Gene eine umfassende Hotspot-Abdeckung auf Exon-Level zu erzielen. Sie ermöglicht Forschern zudem, vorvalidierte Inhalte mit ihren eigenen Zielelementen innerhalb eines schnell arbeitenden Assays in einem einzigen Röhrchen zu kombinieren, um informativere und besser skalierbare Workflows zugunsten ihrer wissenschaftlichen Zielsetzungen zu entwickeln.



Jeder Tumor beherbergt eine einzigartige Kombination von genomischen Veränderungen, die sowohl das Tumorwachstum als auch das Ansprechen auf eine spezifische Behandlung bestimmen kann. Die gezielte Sequenzierung mit fokussierten Multi-Gen-Panels bietet eine genaue und informative Methode, um klinisch verwertbare Varianten innerhalb von bekannten oder mutmaßlichen Krebsgenen rasch zu identifizieren. Allerdings erfordert die Entwicklung von Gen-Panels für die Krebsforschung ein gewisses Know-how im Bereich der Bioinformatik, sodass für das Design, die Optimierung und die Validierung von Assays genetische Marker und zusätzliche Ressourcen identifiziert werden können.



Accel-Amplicon Plus ist ein modulares Mix-und-Match-System, das der translationalen Laborforschung höhere Flexibilität bietet, sodass mehr als nur eine Strategie umgesetzt werden kann. Laboratorien können für eine umfassende Tumorprifilierung mit einem breit ausgelegten Gensatz beginnen und dann den Inhalt eingrenzen, indem die informativsten Marker herausgefiltert werden, oder, ausgehend von einem konzentrierten Assay, routinemäßig bekannte, klinisch verwertbare Varianten überprüfen. Alle Assays können für bis zu 1500 Amplicons pro Panel ausgelegt werden, werden von Swift-Experten für das Nasslabor validiert und sind voll kompatibel mit formalinfixierten und paraffineingebetteten (FFPE) oder verdünnten Flüssigbiopsieproben.



"Accel-Amplicon-Krebspanels könnte die Krebs- und Onkologieforschung revolutionieren," sagte Haley Fiske, kaufmännischer Leiter (Chief Commercial Officer) bei Swift Biosciences. "Durch die Integration von bereits validierten und anpassbare Inhalten in einem einzigen Panel können klinische Forscher die aus Tumorproben generierten Daten maximieren und ihre Bemühungen, Krebsvarianten zu entdecken und zu prüfen, massiv vorantreiben."



Die Accel-Amplicon-Krebspanels bestehen aus neun Assays:



Erkrankungsspezifische Panels



- Accel-Amplicon-Plus-Kolorektalkrebs-Panel - Accel-Amplicon-Plus-Lynch-Syndrom-Panel - Accel-Amplicon-Plus-Lungenkarzinom-Panel - Accel-Amplicon-Plus-Myeloid-Panel



Gen-Panels



- Accel-Amplicon-Plus-57G Pan-Cancer-Profilierungs-Panel - Accel-Amplicon-Plus-Comprehensive-TP53-Gen-Panel - Accel-Amplicon-Plus-BRCA1-und-BRCA2-Gen-Panel - Accel-Amplicon-Plus-BRCA1-, BRCA2- und PALB2-Gen-Panel - Accel-Amplicon-Plus-EGFR-Signalweg-Panel



Die Hauptcharakteristika und wichtigsten Vorteile der Accel-Amplicon Plus Cancer NGS Panels umfassen:



- Abdeckung Tausender klinisch relevanter Mutationen aus den COSMIC- und ClinVar-Datenbanken, einschließlich jener in Hotspot-Bereichen auf Exon-Level und Gesamtgenomsequenzierung in den Hauptgenen - Entdeckung seltener Varianten, >1% Allelfrequenz, zur Ermittlung von Keimbahn- oder somatischen Mutationen innerhalb desselben Assays - Bietet eine robuste Leistung mit einem erforderlichen Probenumfang von weniger als 10 Nanogramm aus degradierten FFPE-Proben oder limitierten Proben, zum Beispiel aus zellfreien DNA-Fragmenten, Feinnadelaspiraten oder anderen kleinen Biopsien - Kompatibel mit der gesamten Illumina-Sequenziertechnologie



Mit informativen Inhalten, unkompliziertem Protokoll und zuverlässigen Ergebnissen ermöglichen die Panels diverse kritische Onkologie-Anwendungen, unter anderem:



- Erkennung oder Bestätigung niederfrequenter somatischer Varianten - Tumorprofilierung anhand von frischen oder konservierten Proben - Screening auf Krankheitsanfälligkeit, Früherkennung und Rezidiv - Therapeutische Wirksamkeit und Überwachung



Parallel zur Markteinführung der Accel-Amplicon Plus Cancer Panels stellt das Unternehmen seine Swift Bioinformatics Resources (http://www.swiftbiosci.com/bfx) vor, ein Angebot aus Open-Source und kommerziellen Lösungen zur Beschleunigung der Analyse großer NGS-Datensätze. Die ersten beiden Tools unterstützen die Workflows von Swift für die gezielte Resequenzierung, darunter Primerclip, ein Open-Source-Tool zur Primer-Abgrenzung, und FAST Analysis, eine intuitive Software von Genialis zur Erkennung von Tumorvarianten, die nahtlos den Abgleichungsvorgang, die Allel-Identifikation und die zusammenfassende Berichterstattung integrieren.



Die Accel-Amplicon Plus Cancer NGS Panels (https://swiftbiosci.com /protected-content/accel-amplicon-plus-cancer-panels-data-sheet_lead/ ) sind ab sofort im Handel erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.swiftbiosci.com.



Informationen zu Swift Biosciences



Swift Biosciences ist der NGS-Library-Prep-Hersteller schlechthin. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Ann Arbor im US-Bundesstaat Michigan und entwickelt neuartige Library-Prep-Lösungen für neue Next-Generation-Sequenzierung, darunter Gesamtgenom-Sequenzierung, gezielte DNA-Sequenzierung sowie epigenetische Analyse.



Die Produkte von Swift Biosciences werden dafür entwickelt, Kunden bei der schnelleren, leichteren, sensibleren und genaueren Analyse ihrer Proben zu unterstützen, und sie sollen gleichzeitig mit den marktführenden Geräten kompatibel sein. Swift Biosciences bietet als erster Hersteller Library-Prep-Lösungen für alle der drei größten Sequenzierungsplattformen an, Pacific Biosciences®, Illumina® und Ion Torrent.



Das Unternehmen ist seit Februar 2010 tätig und seine Produktentwicklung konzentriert sich auf neue Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen, wie etwa landwirtschaftliche Gentechnik, Pharmaindustrie, Universitäten, Biotechnologie und einzelne Bereiche der Krebsforschung.



Weitere Informationen finden Sie unter SwiftBioSci.com (https://swiftbiosci.com/) und unter Swift Biosciences auf Twitter (@SwiftBioSci).



OTS: Swift Biosciences newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125553 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125553.rss2



Pressekontakt: Darby Wagner Lambert Edwards & Associates (616) 258-5779 dwagner@lambert-edwards.com