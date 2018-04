Nachdem der DAX am Vortag rund 1,6 Prozent zulegen konnte, liess er es gestern langsamer angehen. Am Vormittag stieg er bis auf 12.640 Punkte. Am Ende des Tages schloss er aber nur mit einem kleinen Plus von 0,04 Prozent bei 12.590 Punkten. Marktidee: IBMIBM hat am Dienstag Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Der Konzern macht zwar Fortschritte. Zum zweiten Mal in Folge gab es einen Umsatzanstieg. Die Märkte waren allerdings mit der Margenentwicklung und dem Ausblick nicht zufrieden. Dementsprechend deutlich ging es für die Aktie nach unten. Das hat jetzt auch charttechnische Konsequenzen.