ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar. Der Handelsstreit zwischen den USA und China wird nicht spurlos an der Weltwirtschaft vorübergehen. Aufgrund dieser Einschätzung senkten die Analysten der Commerzbank zum ersten Mal seit langem ihre Wachstumsprognosen - nicht nur für die USA, sondern auch für Deutschland und den Euroraum. Welches Potenzial die Ökonomen den Märkten jetzt noch zugestehen, erfahren Sie in der aktuellen Sendung.