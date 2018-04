Tagesgewinner war am Mittwoch Fingroup mit 8,57% auf 1,90 (33% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 6,74%) vor First Solar mit 6,74% auf 77,58 (260% Vol.; 1W 8,88%) und Aurubismit 6,62% auf 74,42 (208% Vol.; 1W 7,95%). Die Tagesverlierer: SolarWorld mit -7,76% auf 0,35 (22% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -22,00%), Callaway Golf mit -7,45% auf 16,39 (253% Vol.; 1W -5,53%), FE Ltd mit -5,26% auf 0,02 (4% Vol.; 1W -5,26%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (42905,78 Mio.), BP Plc (35206,49) und Vodafone (21789,81). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2018er-Tagesschnitt gab es bei Nippon Express (7500%), Transocean (409%) und Continental (344%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist Silver Standard Resources mit...

