Das Consumer Health-Geschäft von Merck steht für einen Jahresumsatz von 911 Mio. (2017) Euro, Procter & Gamble will dafür rund 3,4 Mrd. Euro bezahlen. Im Zeitraum 2015 bis 2017 wuchs der Nettoumsatz von Consumer Health organisch um 6 % und lag damit über dem Gesamtmarktwachstum von 4 % im selben Zeitraum. Der Vollzug der Transaktion wird zum Ende des vierten Quartals 2018 erwartet. Merck will den Nettoerlös in erster Linie zum Schuldenabbau nutzen. Gleichzeitig, so das Unternehmen in einer Presseerklärung, erhöht sich durch den Verkauf die Flexibilität, um die bestehenden drei Unternehmensbereiche weiter zu stärken.

"Der Verkauf des Consumer-Health-Geschäfts ist ein wichtiger Schritt in der strategischen Ausrichtung von Merck auf innovationsgetriebene Geschäfte in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Das ist ein klarer Beleg dafür, dass wir unser Portfolio als führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen ...

