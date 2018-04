Der französische Wein- und Spirituosen-Konzern Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693) wird eine Zwischendividende von 1,01 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017/2018 an seine Aktionäre ausschütten (Vorjahr: 0,94 Euro), wie am Donnerstag berichtet wurde. Normalerweise liegt die Zwischendividende bei 50 Prozent der Gesamtdividende des Vorjahrs. Ausbezahlt wird die Zwischendividende am 6. Juli 2018 (Ex-Dividenden Tag: 4. Juli 2018). Die Gesamtdividende für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...