Eine der ambitioniertesten Windkraft-Initiativen der USA wird seit Sommer 2016 von einer Tochter aus dem Reich von Warren Buffett im Bundesstaat Iowa entwickelt. Fast 4 Mrd. US-Dollar sollen dort investiert werden und Siemens Gamesa (WKN:A0B5Z8), Vestas (WKN:913769) und General Electric (WKN:851144) bekommen alle die Gelegenheit, sich zu beweisen. Project XI Der führende Stromversorger in Iowa heißt MidAmerican Energy (MAE), eine Tochter der Berkshire Hathaway Energy. Bereits jetzt sind in Iowa rund 2000 Windturbinen in Betrieb, welche etwa die Hälfte des Stroms von MAE produzieren. 2016 wurde das ambitionierte Projekt "Wind XI" gestartet, das zum Ziel hat, einen Windstromanteil von rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...