Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zooplus nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Der Onlinehändler sei stark ins Jahr gestartet, schrieb Analyst Borja Olcese in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Dies sei umso wichtiger, als das erste Quartal nach dem Kapitalmarkttag im vergangenen Monat die Messlate für das Gesamtjahr lege, so der Experte. Die wechselkursbereinigte, umsatzbezogene Wiederkaufsrate habe wieder das Höchstniveau von 2016 erreicht./ag/bek Datum der Analyse: 19.04.2018

