Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA anlässlich des Verkaufs des Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Ausblick für das Gesamtjahr dürfte mit den Ergebnissen für das erste Quartal entsprechend angepasst werden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der nun an Procter & Gamble gehende Bereich habe 2017 mit rund 4 Prozent zum operativen Konzernergebnis beigetragen./ag/bek Datum der Analyse: 19.04.2018

ISIN: DE0006599905