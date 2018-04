DJ PTA-News: KFM Deutsche Mittelstand AG: KFM-Mittelstandsanleihen-Barometer - Die "8,00%-Ferratum Capital Germany-Anleihe" (UPDATE) - "8,00%-Ferratum Capital Germany-Anleihe" wird weiterhin mit 4 von 5 möglichen Sternen eingestuftUnternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Düsseldorf (pta010/19.04.2018/10:00) - In ihrem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zu der 8,00%-Anleihe der Ferratum Capital Germany GmbH (A1X3VZ) kommt die KFM Deutsche Mittelstand AG zu dem Ergebnis, die Anleihe weiterhin als "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen) einzustufen.



Die Ferratum Capital Germany GmbH ist Anleihe-Emittentin und Teil der Ferratum Group. Als 100%-ige Tochter der finnischen Ferratum Oyj übernimmt sie Finanzierungs- und interne Dienstleistungsfunktionen für die Gruppen-Gesellschaften.



Die Ferratum Group ist 2005 als Pionier für mobile, kurzlaufende Mikrokredite an Privatpersonen in Europa gestartet und bietet seit 2016 auch Produkte mit längerer Laufzeit für kleine und mittelständische Unternehmen sowie Privatpersonen an. Das Unternehmen hat schnell in 25 Länder in Europa, Afrika, Süd- und Nordamerika sowie in der asiatisch-pazifischen Region expandiert. Als Pionier der digitalen und mobilen Finanzdienstleistungs-Technologie ist Ferratum führend in ihrem Gebiet. Die mobile Bank von Ferratum (Ferratum Bank plc), die im Jahr 2016 gegründet wurde, ist eine innovative mobile Bankplattform, die eine Reihe von Bankdienstleistungen einschließlich digitaler Zahlungen und Überweisungen in Echtzeit in einer einzigen App anbietet. Derzeit ist dieser Service in fünf europäischen Märkten erhältlich.



Der Kreditprozess von Ferratum basiert auf einem eigenentwickelten software-basierten Scoring-Modell, das die Kreditwürdigkeit des potenziellen Kunden bewertet. Nach Unternehmensangaben dauert eine Kreditentscheidung nur bis zu fünf Minuten. Seit der Unternehmensgründung im Jahr 2005 ist Ferratum kontinuierlich, profitabel und schnell gewachsen: Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen hat Ende 2017 rund 1,9 Millionen aktive und ehemalige Kunden, die ein Konto oder in der Vergangenheit einen oder mehrere Kredite erhalten haben. Davon haben zum 31.12.2017 über 780.000 Kunden ein mobiles Bankkonto oder hatten im Jahr 2017 ein aktives Darlehen.



Hohes Umsatz- und Ergebniswachstum bei einer wieder leicht erhöhten EBT-Marge Die im März veröffentlichten Zahlen für das Jahr 2017 zeigen ein andauernd profitables Wachstum: Der Umsatz konnte um 43,8% auf 221,6 Mio. Euro gesteigert werden (Vj: 154,1 Mio. Euro). Das Wachstum resultiert insbesondere aus den beiden 2014 eingeführten Produkten PlusLoan und Credit Limit, welche für die Kunden höhere Kreditvolumina und längere Vertragslaufzeiten ermöglichen. Auch Ferratum Business, das im 2. Quartal 2015 eingeführte Geschäft mit Krediten für mittelständische Unternehmen (KMU), hat mit einer Steigerung um über 200% auf 13,1 Mio. Euro zum Wachstum beigetragen. Das Ergebnis vor Steuern (EBT) konnte auf 23,2 Mio. Euro (Vj: 14,7 Mio. Euro) bei einer nach schwächerem Vorjahr wieder leicht erhöhten EBT-Marge von 10,5% (Vj: 9,6%) gesteigert werden.



Breiter Finanzierungsmix aus hohem Eigenkapital, mehreren Anleihen und Kundeneinlagen aus dem Bankgeschäft Nachdem die Ferratum Group bei ihrem Börsengang 2015 ihr Eigenkapital um nahezu 50 Mio. Euro erhöhen konnte, wurde das Eigenkapital durch die erfolgreichen Geschäftsjahre 2015, 2016 und 2017 weiter auf 105,2 Mio. Euro zum 31.12.2017 (Vj: 87,9 Mio. Euro) gesteigert. Die Ferratum Group weist im Jahr 2017 eine Eigenkapitalquote von 24,1% (Vj: 29,7%) aus. Die Eigenkapitalquote liegt damit - trotz der wachstumsbedingt erhöhten Kapitalbindung und der Bilanzverlängerung durch das Einlagengeschäft - weiterhin bei einem Vielfachen der branchenüblichen Eigenkapitalquote im Banken-Bereich. Neben der Eigenkapitalbasis finanziert sich die Ferratum Group durch Anleihen. So hat die Ferratum Bank plc ihre Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats-Euribor + 625 BP, Euribor floor at 0%) im Juni 2017 zu einem Ausgabekurs von 102,50% des Nennwerts um 15 Mio. Euro auf 40 Mio. Euro aufgestockt und Ferratum Capital Germany GmbH eine neue 4,00%-Anleihe mit einem Volumen von 20 Mio. Euro erfolgreich am Markt platziert.



Die Ferratum Bank bietet seit Anfang 2016 Festgeld- und Termingeldkonten mit Einlagenzinsen zwischen aktuell 0,85% p.a. und 0,95% p.a. an. Im Jahr 2017 konnten die Kundeneinlagen bereits auf 174,3 Mio. Euro (Vj: 101,4 Mio. Euro) erhöht werden. Die zusätzliche Liquidität dient der Ausweitung des Kreditportfolios und damit dem weiteren organischen Wachstum des Unternehmens.



Ferratum Capital Germany-Anleihe mit Laufzeit bis 2018 Die im Oktober 2013 emittierte Mittelstandsanleihe der Ferratum Capital Germany GmbH hat einen Zinskupon von 8,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 21.10.) und eine Laufzeit bis zum 21.10.2018. Im Rahmen der Anleiheemission wurden insgesamt 25 Mio. Euro platziert. Die Mittel der Anleihe dienten unter anderem der Wachstumsfinanzierung für den Markteintritt in weitere Länder. Eine vorzeitige Kündigung der Anleihe durch die Emittentin ist in den Anleihebedingungen nicht vorgesehen. Die Muttergesellschaft der Ferratum-Gruppe, die Ferratum Oyj (vormals JT Family Holding Oy), hat die Zins- und Rückzahlung der Anleihe unwiderruflich garantiert.



Fazit: Attraktive Bewertung Die im März 2018 veröffentlichten Zahlen der Ferratum Group liegen im von uns erwarteten Rahmen und haben diesen teilweise sogar übertroffen. Mit einer verfügbaren Liquidität von 131,8 Mio. Euro zum 31.12.2017 und einer komfortablen Eigenkapitalausstattung sehen wir die ordentliche Rückzahlung bei Endfälligkeit am 21.10.2018 als gesichert an. Aufgrund der nachhaltig hohen Ertragskraft und Solidität der Ferratum-Gruppe, der zusätzlichen Zins- und Rückzahlungsgarantie der Muttergesellschaft und der kurzen Restlaufzeit in Verbindung mit der Rendite von 5,63% p.a. (Kurs 101,10% am 18.04.2018 bis zum Ende der Laufzeit am 21.10.2018) bewerten wir die Anleihe der Ferratum Capital Germany GmbH als weiterhin "attraktiv" (4 von 5 möglichen Sternen).



Über die KFM Deutsche Mittelstand AG Die KFM Deutsche Mittelstand AG ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS (WKN A1W5T2). Manager dieses Fonds ist die Heemann Vermögensverwaltung GmbH; Verwaltungsgesellschaft ist die FINEXIS S.A. und Verwahrstelle die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Niederlassung Luxemburg. Der Fonds bietet für private und institutionelle Investoren eine attraktive Rendite in Verbindung mit einer breiten Streuung der Investments. Die Investmentstrategie des Fonds basiert dabei auf den Ergebnissen des von der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelten Analyseverfahrens KFM-Scoring. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS schüttet seine Erträge jährlich an seine Anleger aus. Am 26.03.2018 schüttete der Fonds seinen Anlegern für das Jahr 2017 je Fondsanteil 2,25 Euro aus. Zum vierten Mal in Folge lag damit die Ausschüttungsrendite über 4% p.a. bezogen auf den jeweiligen Anteilspreis zu Jahresbeginn. Auch im laufenden Jahr profitieren die Anleger von der Wertentwicklung des Fonds und einer damit verbundenen geplanten Ausschüttung in Höhe der Vorjahre. Der Fonds wird von Morningstar und der FWW-Fundservice mit Bestnoten beurteilt. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring und die überdurchschnittliche Entwicklung des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS ausgezeichnet.



Hinweise zur Beachtung Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar, sondern dient allein der Orientierung und Darstellung von möglichen geschäftlichen Aktivitäten. Die in dieser Ausarbeitung enthaltenen Informationen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und sind daher unverbindlich. Soweit in dieser Ausarbeitung Aussagen über Preise, Zinssätze oder sonstige Indikationen getroffen werden, beziehen sich diese ausschließlich auf den Zeitpunkt der Erstellung der Ausarbeitung und enthalten keine Aussage über die zukünftige Entwicklung, insbesondere nicht hinsichtlich zukünftiger Gewinne oder Verluste. Diese Ausarbeitung stellt ferner keinen Rat oder Empfehlung dar. Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Pressemitteilung stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist in dem genannten Wertpapier zum Zeitpunkt des Publikmachens des Artikels investiert. Die KFM Deutsche Mittelstand AG, der Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen halten Anteile am Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Aus Veränderungen des Anleihekurses kann sich ein wirtschaftlicher Vorteil für die KFM Deutsche Mittelstand AG, den Ersteller oder an der Erstellung mitwirkende Personen ergeben. Vor Abschluss eines in dieser Ausarbeitung dargestellten Geschäfts ist auf jeden Fall eine kunden- und produktgerechte Beratung durch Ihren Berater erforderlich. Ausführliche produktspezifische Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen vollständigen Verkaufsprospekt, den (MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresApril 19, 2018 04:00 ET (08:00 GMT)wesentlichen Anlegerinformationen sowie dem Jahres- und ggf. Halbjahresbericht. Diese Dokumente bilden die allein verbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentanteilen. Sie sind kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft (FINEXIS S.A., 25A, boulevard Royal L-2449 Luxemburg) sowie bei den Zahl- und Informationsstellen (Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Niederlassung Luxemburg, 46, Place Guillaume II, L-1648 Luxemburg oder Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg oder bei der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Graben 21, A-1010 Wien) und über die Homepage des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS dma-fonds.de erhältlich. Für Schäden, die im Zusammenhang mit der Verwendung und/oder der Verteilung dieser Ausarbeitung entstehen oder entstanden sind, übernehmen die Verwaltungsgesellschaft und die KFM Deutsche Mittelstand AG keine Haftung.



