'Exclaimer Cloud - Signatures for G Suite' bietet ab heute allen Unternehmen, welche die Google Cloud-Plattform G Suite verwenden, die Möglichkeit E-Mail-Signaturen für alle Nutzer zentral zu erstellen und zu verwalten. Damit erweitert Exclaimer Limited - der Marktführer für Softwarelösungen zur Verwaltung von E-Mail-Signaturen - offiziell seine Produktreihe für den cloudbasierten E-Mail-Signatur-Service.



"Die Anzahl der Unternehmen die G Suite verwenden steigt rasant an," sagt Andrew Millington, Geschäftsführer von Exclaimer. "G Suite bietet leider keine Funktionalität, um unternehmensweite E-Mail-Signaturen zu erstellen und zu verwalten. Gmail stellt mittlerweile einen Marktanteil von 42.7%* für Cloud-Business E-Mail. Für Exclaimer, als Marktführer für E-Mail-Signatur-Software, ist die Erweiterung auf G Suite ein logischerer Schritt."



'Exclaimer Cloud - Signatures for G Suite' versorgt alle G Suite Nutzer mit einer dynamischen und markenkonformen E-Mail-Signatur. Mit diesem neuen cloudbasierten Service können Unternehmen jetzt die Gmail Signaturen von allen G Suite Nutzer zentral kontrollieren und haben zudem die Flexibilität die Signaturen auf bestimmte Abteilungen/Betriebsstandorte zuzuschneiden oder aber auch zwischen Signaturen in internen und externen E-Mails zu differenzieren.



"Mit dem starken Anstieg von Cloud-Plattformen, ist das Thema Sicherheit eine Top-Priorität für viele Unternehmen bei der Auswahl von Saas-Produkten," vermerkt Daniel Richardson, CTO von Exclaimer. "'Exclaimer Cloud - Signatures for G' ist durch unsere ISO 27001 Zertifizierung abgedeckt - die international führende Norm für Informationssicherheits-Managementsysteme - und bietet damit den sichersten E-Mail-Signatur-Service für G Suite weltweit."



"Um unsere Position als Marktführer weiter auszubauen, müssen wir uns als Unternehmen kontinuierlich weiterentwickeln und an die rasanten Entwicklungen der Cloud-Technology anpassen," sagt Andrew Millington. "Nach Monaten harter Arbeit sind wir stolz 'Exclaimer Cloud - Signatures for G Suite' auf den Markt zu bringen, und damit die jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung von E-Mail-Signatur-Software auf die G Suite auszuweiten."



*Quelle: Radicati Group, Cloud Business Email Market, 2017-2021 [http://ots.de/UyngJD]



Über Exclaimer



Exclaimer wurde in 2001 gegründet und hat sich zum Weltmarktführer von E-Mail-Signatur-Software für Office 365, Microsoft Exchange, Outlook, und G Suite entwickelt. Weltweit benutzen mehr als 50 Millionen User in über 150 Ländern die Softwarelösungen. Der Kundenstamm schließt internale Größen wie Lufthansa, Aldi, Sony, Mattel, BBC und die Regierung Kanadas ein.



Das Unternehmen wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem 'Queen's Award for Enterprise in International Trade'. Der cloudbasierte Service 'Exclaimer Cloud' hat erfolgreich die ISO 27001:2013 Zertifizierung abgeschlossen.



Weitere Informationen über Exclaimer finden Sie auf www.exclaimer.de



Weitere Information über 'Exclaimer Cloud - Signatures for G Suite' finden Sie auf www.exclaimer.de/exclaimer-cloud/signatures-for-gsuite



