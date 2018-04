Deutsche Telekom-Calls mit 107%-Chance bei Kursanstieg auf 14,40 EUR

Mit einem Kursanstieg von 4 Prozent innerhalb des vergangenen Monats zählte die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508), zu den 10 besten im DAX-Index gelisteten Aktien. Nachdem sich die Aktie, die noch vor einem knappen Jahr bei 18 Euro gehandelt wurde, im Februar und März 2018 knapp unterhalb von 13 Euro stabilisieren konnte, legte sie rasch auf bis zu 14,13 Euro zu.

In den jüngsten Analysen wurde die deutsche Telekom-Aktie vor der Veröffentlichung der Zahlen bekräftigten Analysten von JPMorgan und Credit Suisse ihre Kaufempfehlungen für die Aktie. Wenn die Deutsche Telekom-Aktie auf ihrem Weg zu den Kurszielen von bis zu 18,40 Euro in den nächsten Wochen auf zumindest auf 14,50 Euro zulegen kann, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen. Allerdings sollte der Kurseinstieg idealerweise vor dem Dividendenabschlag von 0,65 Euro (17.5.18) eintreten.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 14 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis bei 14,00 Euro, Bewertungstag 13.6.18, BV 1, ISIN: DE000MF24WU1, wurde beim Aktienkurs von 13,98 Euro mit 0,26 - 0,27 Euro gehandelt. Gelingt der Deutsche Telekom-Aktie in spätestens 3 Wochen der Anstieg auf die Marke von 14,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,54 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 13,607 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,607 Euro, BV 1, ISIN: DE000DD6SEL9, wurde beim Aktienkurs von 13,98 Euro mit 0,41 - 0,43 Euro taxiert. Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 14,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,89 Euro (+107 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 13,26 Euro

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Telekom-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 13,26, BV 1, ISIN: DE000CA1JA58, wurde beim Aktienkurs von 13,98 Euro mit 0,77 - 0,78 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Telekom-Aktie auf 14,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,24 Euro (+59 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de