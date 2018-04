Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG (ESMA 2015/1597)



Wien (pta013/19.04.2018/10:22) - Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung nach § 135 Abs. 2 BörseG



Beteiligungsmeldung



1. Emittent S IMMO AG, Friedrichstraße 10, 1010 Wien, Österreich



2. Grund der Mitteilung Sonstiges



3. Meldepflichtige Person Name: Ronny Pecik



4. Namen der Aktionäre sofern es sich nicht um die unter Punkt 3 genannte Person handelt Pavus Immobilien GmbH & Co KG Everest Investment GmbH & Co KG Theos GmbH



5. Datum der Schwellenberührung 28.12.2017



6. Gesamtpositionen der meldepfichtigen Person



% der % der Total von Gesamtzahl der Stimmrechte, Stimmrecht beiden in % Stimmrechte des die zu e, die die (7.A + 7.B) Emittenten Aktien Finanz-/so gehören nstigen (7.A) Instrument e repräsenti eren (7.B.1 + 7.B.2) Situation am Tag 21,86 0,00 21,86 66.917.179 der Schwellenberührung Situation in der 21,86 21,86 vorherigen Meldung 7. Einzumeldende Daten - Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle



7.A: Stimmrechte die zu Aktien gehören



ISIN der Aktien Absolut direkt Absolut indirekt Direkt in % Indirekt in % (§ (§ 130 BörseG (§ 133 BörseG (§ 130 BörseG 133 BörseG 2018) 2018) 2018) 2018) AT0000652250 0 14.629.756 0,00 21,86 Summe: 14.629.756 21,86 7.B.1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018



Art des Verfalldatum Ausübungszeitraum / Stimmrechte Stimmrechte in Instrumen Laufzeit absolut % ts Summe: 7.B.2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem. § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018



Art Verfalldatum Ausübungszeitraum Physisches Stimmrechte Stimmrechte in des / Laufzeit oder Cash absolut % Instr Settlement ument s Summe: 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person



Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:



Ziffer Name Direkt Direkt Direkt Total von kontrolliert gehaltene gehaltene beiden (%) durch Ziffer Stimmrechte Finanz-/sonsti in Aktien (%) ge Instrumente (%) 1 Ronny Pecik 2 RPR 1 Privatstiftung (FN191884h) 3 Everest 2 Investment GmbH (FN432057d) 4 Everest 3 3,65 3,65 Investment GmbH & Co KG (FN469572y) 5 Victory 2 Beteiligungs GmbH (FN428833m) 6 Pavus 5 8,00 8,00 Immobilien GmbH & Co KG (FN466427y) 7 Theola Invest 2 GmbH (FN456014i) 8 Theos GmbH 7 10,21 10,21 (FN421950s) 9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht



Datum der Hauptversammlung: N/A



10. Sonstige Kommentare Die RPR-Gruppe (100% Gesellschafter RPR Privatstiftung, Begünstigter Ronny Pecik, geboren am 04.03.1962) hält unverändert, wie in der letzten Beteiligungsmeldung vom 28.12.2018 dargelegt, über ihre indirekten Tochtergesellschaften Theos GmbH (6.832.561 Aktien), Everest Investment GmbH & Co KG (2.443.770 Aktien) und Pavus Immobilien GmbH & Co KG (5.353.425 Aktien) insgesamt 14.629.756 Aktien der Emittentin S IMMO AG (FN 58358x) ISIN: AT0000652250, wobei diese Aktienpakete an SIGNA Holding GmbH veroptioniert wurden und das von der Theos GmbH gehaltene Aktienpaket zudem mittels Substanzgenussrecht finanziert und somit als für Rechnung von SIGNA Holding GmbH gehalten (§ 133 BörseG 2018 iVm § 23 Abs 2 Z 1 ÜbG) gemeldet wurde.



Die Theos GmbH, die Everest Investment GmbH & Co KG und die Pavus Immobilien GmbH & Co KG als Verkäuferinnen haben nunmehr am 18.04.2018 mit der IMMOFINANZ AG als Käuferin einen unter aufschiebenden Bedingungen, insbesondere der kartellrechtlichen Freigabe in Österreich, Deutschland und anderen Jurisdiktionen, stehenden Aktienkaufvertrag ("other conditional contract" gemäß § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018) über den Verkauf ihrer jeweiligen Aktienpakete abgeschlossen. Als Closing Datum der Transaktion ist spätestens der 1.10.2018 in Aussicht genommen (Longstop-Datum). Sollte es bis zum Longstop-Datum zu keinem Closing kommen, kann jede Partei, die Verkäuferinnen jedoch nur gemeinsam, vom Aktienkaufvertrag zurücktreten.



Im Fall des Closing werden sämtliche mit SIGNA Holding GmbH bestehenden Optionsvereinbarungen, soweit sie sich direkt oder indirekt auf die vertragsgegenständlichen Aktien beziehen, aufgehoben und SIGNA Holding GmbH stehen auf die vertragsgegenständlichen Aktien keine Optionsrechte oder ähnlichen Rechte mehr zu. Für den Zeitraum bis zum etwaigen Closing bzw. Longstop-Datum sind die zwischen der RPR-Gruppe und der SIGNA Holding GmbH abgeschlossenen und gemeldeten Optionen gemäß Vereinbarung vom 18.04.2018 sistiert und leben im Fall des Scheiterns des Closings wieder auf.



Im Fall des Closings erfolgt eine separate Meldung. Ebenso mit gesonderter Meldung gemeldet würde ein endgültiger Wegfall der Optionen oder ein Wiederaufleben derselben.



Aussender: S IMMO AG
Adresse: Friedrichstraße 10, 1010 Wien
Land: Österreich



ISIN(s): AT0000652250 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



