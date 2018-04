Bern (awp) - Die Aktien von Nestlé zeigen sich am Donnerstag im frühen Handel leicht freundlich. Der Konzern aus Vevey hat in Bezug auf das für die Nahrungsmittel-Industrie wichtige organische Umsatzwachstum im ersten Quartal die Schätzungen von Analysten übertroffen. Beim Umsatz in Franken wurden die Prognosen derweil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...