Die Apotheken Umschau-Titelkombi A+B hat ihre verkaufte Auflage im ersten Quartal 2018 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigert: Das Gesundheitsmagazin legte laut den heute veröffentlichten IVW-Zahlen im Vergleich zum Vorjahresquartal um exakt 138.068 Exemplare zu (plus 1,5 Prozent) und kommt damit auf eine monatlich verkaufte Auflage von 9.300.035 Exemplaren. Damit baut das Magazin seine Marktführerschaft als Deutschlands führendes Gesundheitsmagazin weiter aus. Mit dem Marketing Verein Deutscher Apotheker e.V. (MVDA) setzt nun ein weiterer starker Marktpartner auf die hohe Qualität und die Markenbekanntheit der Apotheken Umschau.



"Qualitätszeitschriften wie unsere Gesundheitstitel mit starker Marke und Strahlkraft sind gefragt wie nie zuvor, denn sie bieten Orientierung, Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit", sagt Andreas Arntzen, CEO des Wort & Bild Verlags. "Die Apotheken Umschau liegt in rund 90 Prozent aller Apotheken aus und ist damit die wichtigste Gesundheitszeitschrift Deutschlands. Unser oberstes Ziel ist und bleibt, das stationäre Geschäft der inhabergeführten Apotheke zu unterstützen."



Der Wort & Bild Verlag:



Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medien erfüllen in Print und Online den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen die passende Antwort zu liefern - glaubwürdig, kompetent und mit höchstem Qualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 9.300.035*), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 668.092*), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.170.600*), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.698.283*), Ärztlicher Ratgeber (3x jährlich verbreitete Exemplare 250.190*), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.394.250*) und das HausArzt PatientenMagazin (4x jährlich verkaufte Exemplare 391.650*). *IVW I/2018



