In diesem Jahr feiert medizini, eines der auflagenstärksten Kindermagazine Deutschlands, sein 44-jähriges Erscheinen. Und gleich zu Beginn dieses besonderen Jahres bescheinigen die IVW-Zahlen I/2018 dem Kinder-Klassiker aus der Apotheke einen Auflagenzuwachs: Im Vergleich zum Vorjahresquartal wurden 12.242 Hefte monatlich mehr verkauft. medizini kommt damit auf eine verkaufte Auflage von 1.394.250 Exemplaren.



"Alles, was Kinder interessiert, ist auch ein Thema für medizini", erklärt Andreas Arntzen, CEO des Wort & Bild Verlags, den jahrzehntelangen Erfolg des Magazins. "medizini bringt zuverlässig die beliebten Rätsel, Witze, Poster und Gesundheitsinfos. Und es führt seine jungen Leser in die Welt der Wikinger genauso wie zu den Sternen, berichtet über Kunst ebenso wie über Roboter. Immer neugierig, lustig und detailgenau, so wie die Kinder es lieben."



