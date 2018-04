Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Aktien der Merck KGaA nach dem Verkauf des Geschäfts mit rezeptfreien Medikamenten an Procter & Gamble auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Preis von 3,4 Milliarden Euro sei gut, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Verschlankung des Medizingeschäfts der Darmstädter sei nun abgeschlossen. Jetzt richteten sich die Augen auf Kurstreiber in der Pharma-Pipeline./mis Datum der Analyse: 19.04.2018

