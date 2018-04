Der Streit um die Sanierung von Opel in Deutschland eskaliert, das Überleben des Werks in Eisenach ist zweifelhaft. Das Vorgehen von PSA in Frankreich zeigt: Wer nicht mitmacht, bleibt auf der Strecke.

Wie die Stimmung im Opel-Werk sei? Bei der Frage reißt der junge, bärtige Mann in Arbeiterkluft die Augen auf. Er steht nach der Frühschicht auf dem Parkplatz vor dem Eingang des Eisenacher Werks, stutzt einen Moment. Dann lächelt er, lehnt sich nach hinten - und streckt beide Daumen in die Luft. "Alles super", ruft er mit hochgezogenen Augenbrauen, grinst und zieht wortlos weiter.

Manche Mitarbeiter ertragen die dramatische Lage im Opel-Werk Eisenach nur noch mit Humor. Seit Wochen wissen sie, dass 2019 spanische Opel-Kollegen die Produktion des Corsa von ihnen übernehmen. Ein Ersatz ist nicht in Sicht. Denn den Kompakt-SUV Mokka, der für Eisenach vorgesehen war, will die neue französische Opel-Mutter Peugeot Société Anonyme (PSA) nicht mehr bauen. Stattdessen könnte ab April 2019 ein SUV auf einer PSA-Plattform gefertigt werden. Könnte. Bislang weiß in Thüringen niemand, wie das neue Auto heißt.

Schlimmer noch: Seit ein paar Tagen ist unklar, ob überhaupt neue Arbeit kommt. Horrornachrichten machen die Runde: Die Belegschaft könnte von derzeit 1800 auf knapp 1000 Leute schrumpfen, wenn PSA seine Pläne umsetze, schreibt die Deutsche Presse-Agentur. Nach Informationen der WirtschaftsWoche ist das eins von mehreren Szenarien, die durchgespielt werden. Opel sagt, man kommentiere keine Spekulationen, man verhandele noch. Kürzlich hatte die IG Metall den Opelanern aber geschrieben, dass es "einen weitreichenden Personalabbau" in deutschen Werken zur Folge hätte, wenn PSA seine Pläne wie vorgesehen umsetzte. "Die in Aussicht gestellten Produktzusagen reichen nicht aus, um die Beschäftigung nachhaltig zu sichern", sagt folglich auch IG-Metall-Chef Jörg Hofmann.

Das Opel-Werk Eisenach erlebt die derzeitig heftigste Auseinandersetzung zwischen PSA und der Belegschaft. Bisher ist unklar, wie die Zukunft der hiesigen Opel-Werke aussieht - ja, ob sie überhaupt eine haben. Neben dem Standort Rüsselsheim, wo Ingenieure entwickeln, und Kaiserslautern, wo Komponenten produziert werden, steht Eisenach besonders im Fokus. Dort sinkt bereits die Zahl der produzierten Modelle Adam und Corsa (siehe Grafik).Auf einer Versammlung mit Mitarbeitern im Rüsselsheimer Adam-Opel-Haus ließ Opel-Chef Michael Lohscheller am Mittwoch durchblicken, wo Opel steht: ganz unten. In Zeiten, in denen die Industrie boome, habe Opel Verluste gemacht, rief er der versammelten Mannschaft im Foyer zu. Allein von August bis Dezember 2017 fiel ein Verlust von 179 Millionen Euro bei Opel und seiner britischen Tochter Vauxhall an. Auch das erste Quartal 2018 lief nicht rosig: 25.000 Autos weniger als vor einem Jahr seien verkauft worden. Die Gründe dafür sieht Lohscheller im vom Brexit geplagten England, aber auch in der schwächer wachsenden Türkei. Allerdings mache Opel Fortschritte: Die "Erträge werden deutlich besser". Es gebe keinen Grund, nervös zu werden. Opel wolle in Deutschland investieren, doch man müsse die Kosten drücken - "teilweise waren unsere Werke doppelt so teuer wie PSA-Werke", rief Lohscheller. Opel könne das aber an allen Standorten aufholen.

