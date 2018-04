Unterföhring (ots) -



"Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben!" Was Jürgen Marcus 1972 im gleichnamigen Titel besang, können die Senioren der neuen Dating-Reihe "Hotel Herzklopfen - Spät verliebt!" nur bestätigen: "Mein Herz klopft wie wahnsinnig", gesteht die pensionierte Arzthelferin Elfi (67). Auch Eberhard (69), Versicherungsmakler a.D., ist höchst angetan: "Man glaubt es nicht, dass es auf dieser Welt noch solche Mädels gibt!" Elfi, Eberhard und 22 weitere Senioren haben sich zusammen mit dem prominenten Reiseleiter-Trio Sarah Mangione, Daniel Boschmann und Lutz van der Horst aufgemacht in ein romantisches Berghotel in der Schweiz. Mit einem Ziel: noch einmal die große Liebe zu finden. Wie die aussehen soll? Für Jeannette (69) ist klar: "Mein neuer Mr. Right muss vor allem Humor mitbringen und mich einfach so lieben wie ich bin. Ich will mich nicht mehr verbiegen." Gusti (63) dagegen möchte "bei einer Frau das gewisse Etwas spüren." Und Kandidatin Astrid bringt es auf den Punkt: "Das Leben ist doch nicht zu Ende, nur weil ich 75 Jahre alt bin!" SAT.1 zeigt die ersten beiden Folgen von "Hotel Herzklopfen" am Sonntag, 22. April 2018, ab 17:55 Uhr. Alle weiteren Folgen sind danach immer sonntags um 17:55 Uhr zu sehen. Produziert wird die Sendung von der SEO Entertainment GmbH im Auftrag von SAT.1, Lizenzgeber ist The New Flemish Primitives.



