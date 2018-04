MorphoSys will nicht die zweite Geige spielen

Im Bereich Biotechnologie spielt die Musik in den USA. Vor allem, wenn ein forschendes Unternehmen genügend Investorengelder einsammeln möchte. Somit ist es nur logisch, dass sich MorphoSys (WKN: 663200 / ISIN: DE0006632003) an die Technologiebörse Nasdaq wagt. Über die dafür notwendige Kapitalerhöhung dürften Anleger schnell hinwegkommen.

Am Donnerstag wurde die im TecDAX gelistete Aktie des Biotechnologieunternehmens aus Martinsried bei München noch abgestraft. Allerdings hielten sich die Kursverluste mit in der Spitze rund 2 Prozent in Grenzen. Die Kurszuwächse von mehr als 10 Prozent in den vergangenen Wochen sprechen eher dafür, dass Anleger die jüngsten Entwicklungen bei MorphoSys positiv sehen. Zumal sich die Einnahmen aus der Kapitalerhöhung sehen lassen können.

Quelle: de.4.traders.com

Laut Unternehmensangaben wurde ein Bruttoerlös in Höhe von insgesamt 207,8 Mio. US-Dollar aus dem Verkauf von 2.075.000 neuen Stammaktien in Form von 8.300.000 American Depositary Shares ("ADS") zu einem Preis von 25,04 US-Dollar je ADS erzielt. Jede ADS repräsentiert 1/4 einer MorphoSys-Stammaktie. Die Konsortialbanken können in den kommenden 30 Tagen bis zu 1.245.000 zusätzliche ADS erwerben, was 15 Prozent der Gesamtzahl der im Angebot platzierten ADS entspricht.

