Erst hatte man im Rahmen der vorläufigen Zahlen zum Jahr 2017 vergebens auf eine Perspektive für 2018 gewartet, dann kam sie mit der endgültigen 2017er-Bilanz Ende März, fiel aber für manche Anleger enttäuschend aus: Nordex (ISIN: DE000A0D6554) hatte danach, wie so oft, eine Attacke der Bären zu verdauen, die die Aktie zeitweise sogar unter das 2017er-Tief bei 7,09 Euro drückte. Aber dann wendete sich das Blatt auf einmal. Die Aktie stieg noch schneller, als sie zuvor fiel - ein Indiz dafür, dass sich die sonst so allgegenwärtigen Leerverkäufer eilends in Deckung begaben. Warum?

Dass Nordex für 2018 nicht mit einem Gewinn rechnet und eine deutlichere Belebung des Marktumfelds erst übernächstes Jahr erwartet, war genauso ein Verkaufsargument der Bären gewesen wie der kommunizierte Entschluss, ...

