MTU Aero Engines-Calls mit 68%-Chance bei Kurserholung auf 145 EUR

Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) hat mit einem Plus von 50 Prozent in den letzten 3 Jahren den DAX (plus 7 Prozent) deutlich abgehängt. Aktuell notiert die Aktie mit 138,40 Euro etwa 11 Prozent unter ihrem 10-Jahres-Höchstkurs bei 156 Euro vom Januar 2018. Die Expertenerwartungen über den zukünftigen Kursverlauf der Aktie des Münchener Triebwerks- und Industriegasturbinenherstellers klaffen weit auseinander. Während die UBS die Aktie mit einem Kursziel von 126 Euro als "Verkauf" einstuft, bekräftigten die Experten der Commerzbank trotz der Absenkung des Kursziels von 170 auf 160 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

Anleger mit der Markteinschätzung, dass die Aktie eher wieder den Weg nach oben einschlagen wird, könnten einen Blick auf interessante Long-Hebelprodukte werfen, die bereits bei einem geringfügigen Kursanstieg der Aktie hohe Renditechancen offerieren.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 135 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die MTU Aero Engines-Aktie mit Basispreis bei 135 Euro, Bewertungstag 11.6.18, BV 0,1, ISIN: CH0371641959, wurde beim Aktienkurs von 138,40 Euro mit 0,72 - 0,73 Euro gehandelt.

Kann die MTU Aero Engines-Aktie in spätestens einem Monat auf 145 Euro zulegen - dort notierte sie zuletzt Ende Januar 2018 - dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,06 Euro (+45 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 131,1971 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die MTU Aero Engines-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 131,1971 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PP7FT97, wurde beim Aktienkurs von 138,40 Euro mit 0,81 - 0,82 Euro taxiert.

Gelingt der MTU Aero Engines-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 145 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 1,38 Euro (+68 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 125,922121 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die MTU Aero Engines-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 125,922121 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HW8Q724, wurde beim Aktienkurs von 138,40 Euro mit 1,39 - 1,41 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MTU Aero Engines-Aktie auf 145 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,90 Euro (+35 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU Aero Engines-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU Aero Engines-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de