Gea hatte zuletzt sein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von rund 450 Millionen Euro abgeschlossen. Weitere sollen derzeit nicht folgen.

Der scheidende Vorstand des Anlagenbauers Gea hat Forderungen nach einem weiteren Aktienrückkaufprogramm erst einmal eine Absage erteilt. "Am wichtigsten sind die für uns notwendigen Investitionen in unsere Zukunft", sagte Konzernchef Jürg Oleas am Donnerstag auf der Hauptversammlung in Oberhausen.

Danach folge eine stabile Dividende und Kapitalausstattung für eine gute Bonitätseinstufung. "Weitere finanzielle Mittel werden wir langfristig für passende kleine bis mittlere Akquisitionen einsetzen. Sollten darüber ...

