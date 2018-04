Wien - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die 4,875% Perpetual Anleihe (ISIN AT0000A208R5/ WKN A19XJW) der EGGER Holzwerkstoffe GmbH (EGGER) auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu kaufen.Für das mit April endende Geschäftsjahr 2017/18 (Veröffentlichung Jahreszahlen laut Homepage Ende 2018) gehe die Unternehmensführung der EGGER Holzwerkstoffe GmbH (EGGER) laut letzten öffentlichen Angaben von einem Anstieg des Umsatzes sowie einer verbesserten operativen Performance aus. Gestützt würden diese Erwartungen von den positiven Entwicklungen der westeuropäischen Märkte sowie dem neuen Standort in Argentinien. Auch eine Verschiebung der Produktionsvolumina von schwachen europäischen Regionen hin zu alternativen Überseemärkten sollte sich positiv in den Geschäftsentwicklungen niederschlagen. Währungseffekte vor allem hinsichtlich Russland-Geschäft würden aus Sicht der Analysten wenn auch nur in geringem Ausmaß (Umsatzanteil 6,6%) ein Thema bleiben.

Den vollständigen Artikel lesen ...