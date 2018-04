Die Aktie des Chemiegiganten Bayer mit Sitz in Leverkusen, Bundesland Nordrhein-Westfalen, erreichte am Vortag im Tageshoch 101,22 Euro und damit den Short-Bereich um 101,20 Euro. In Folge sackte der Titel direkt nach unten ab und ging nahe am Tagestief mit einem Abschlag von 0,4% aus dem Handel. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...