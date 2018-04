Advanced Blockchain AG: Advanced Blockchain AG startet das peaq-Projekt DGAP-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Kooperation Advanced Blockchain AG: Advanced Blockchain AG startet das peaq-Projekt 19.04.2018 / 11:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Berlin, 19.04.2018 - Heute wurde das peaq-Projekt gestartet, das von der Advanced Blockchain AG (ISIN DE000A0M93V6) in Kooperation mit der nakamo.to GmbH entwickelt wird. Das peaq-Projekt vereint erstmals die besten Eigenschaften der traditionellen Blockchain-Technologie mit der Tangle-Technologie von IOTA. Beide Technologien bieten vielversprechende Lösungen, die erstmals mit peaq gemeinsam genutzt werden sollen. Die peaq-Technologie ermöglicht die Überwindung der bisherigen Limitierungen der Blockchain-Technologie. "Diese außergewöhnliche Technologie wird in der Industrie eine Vielzahl von Produktionsverfahren und Produkten verbessern und ganz neue Geschäftsmodelle ermöglichen.", so Robert Küfner, Gründer von nakamo.to und Berater der Advanced Blockchain AG. Die Advanced Blockchain AG ist auf die Erstellung, Entwicklung und Anwendung von Distributed Ledger Technology (DLT) für die Realwirtschaft spezialisiert und treibt deren Implementierung im Zusammenhang mit Industrie 4.0 in der Unternehmenswelt voran. Für die Advanced Blockchain AG stellt das peaq-Projekt, neben dem Dienstleistungsgeschäft für Dritte, eine weitere wichtige Säule für die zukünftige Unternehmensentwicklung dar. Weitere Informationen zum peaq-Projekt finden sich unter www.peaq.com. Investor Relations-Kontakt: Advanced Blockchain AG Invalidenstraße 112 D-10115 Berlin E-mail: ir@advancedblockchain.com Internet: www.advancedblockchain.com Zusatzinformationen über Advanced Blockchain AG Die Advanced Blockchain AG ist ein börsennotierter B2B Service Provider für Blockchain-Technologie. Das Unternehmen hat seinen Schwerpunkt in der Entwicklung von fortschrittlichen Distributed Ledger Technology (DLT) Lösungen der 2. und 3. Generation für Industrie und Dienstleistungen. Zu den Hauptgeschäftsfeldern zählen Softwareentwicklung, Beratung und Strukturierung von DLT-Produkten, Forschung und die Entwicklung von eigenen Technologien. Dabei liegt der Hauptfokus im Bereich der Anwendung und Weiterentwicklung von DAG-Technology, die als fortschrittliche DLT-Lösung gilt. Momentan entwickelt das Unternehmen die peaq-Platform, die eine Symbiose aus DAG-Technology und Blockchain-Technologie ist. 19.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Blockchain AG Invalidenstraße 112 10115 Berlin Deutschland Telefon: 030403669510 Fax: 030403669511 E-Mail: info@advancedblockchain.com Internet: www.advancedblockchain.com ISIN: DE000A0M93V6 WKN: A0M93V Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 676415 19.04.2018

