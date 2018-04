marktEINBLICKE um 12: Ruhe vor dem Sturm? MorphoSys zeigt Mut

Am Donnerstagmittag zeigt sich der DAX nur wenig bewegt. Bereits gestern hielten sich die Kursausschläge in Grenzen. Selbst an der Wall Street. Könnte es sein, dass die in den vergangenen Wochen beobachtete Volatilität wieder so langsam verschwindet und wir zu der "Langeweile" der vergangenen Jahre wieder zurückkehren? Oder bedeutet diese Ruhe etwas Anderes?

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,0% 12.592

MDAX +0,2% 26.085

TecDAX -0,4% 2.655

SDAX -0,2% 12.324

Euro Stoxx 50 +0,0% 3.492

Die Topwerte im DAX sind Siemens (WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101), Merck (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905) und Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001). Siemens profitiert unter anderem von guten Zahlen beim Schweizer Konkurrenten ABB. In der zweiten Reihe ist vor allem der Blick auf das Biotechnologieunternehmen MorphoSys interessant. MorphoSys (WKN: 663200 / ISIN: DE0006632003) hat sich nun an die US-Technologiebörse Nasdaq gewagt.

