Das Analysehaus RBC Capital hat das Kursziel für National Grid von 950 auf 900 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der britische Regulierer (Ofgem) müsse darauf achten, dass die Erträge der Netzbetreiber nicht zu hoch ausfielen, schrieb Analyst Maurice Choy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig dürfte sich der Druck seitens Ofgem jedoch in Grenzen halten./bek/ck Datum der Analyse: 19.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0036 2018-04-19/11:59

ISIN: GB00BDR05C01