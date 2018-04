Es sieht so aus, als ob Snap (WKN:A2DLMS) bei seinem Stories-Redesign einen Rückzieher macht. Genau wie Facebook (WKN:A1JWVX), dessen Newsfeed auf Top Stories statt auf Most Recent voreingestellt ist, hat Snap seinen Stories-Algorithmus so geändert, dass die Beiträge nach den Nutzern sortiert werden, mit denen sie am häufigsten interagiert haben. Da Instagram und Twitter ebenfalls ein ähnliches Setup haben und es angeblich geholfen hat, sie zu neuem Wachstum zu führen, änderte Snap seinen Feed, aber die Leute scheinen den neu gestalteten Feed nicht zu mögen. Obwohl CEO Evan Spiegel meinte, die Nutzer würden den neuen Look lieben, gibt es jetzt ...

