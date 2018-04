Düsseldorf/Hannover (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



> Ericsson stellt auf der weltweit bedeutendsten Industriemesse - der Hannover Messe - LTE- und 5G-Mobilfunklösungen für Unternehmen im Bereich Industrie 4.0 vor



> Die lokalen Mobilfunklösungen bieten Unternehmen maßgeschneiderte Konnektivität für smarte Produktions- und Logistikanwendungen mit höchsten Sicherheits- und Qualitätsstandards



> Ericsson, das Center Connected Industry und ein Industriepartner haben erfolgreich in der Demonstrationsfabrik Aachen ein automatisiertes Fahrzeug direkt über LTE-Mobilfunk mit niedriger Latenz angebunden und ermöglichten hierdurch die zentrale Nutzung der speicherprogrammierbaren Steuerung



Ob kabellos verbundene Produktionsroboter, smarte Fabriken oder vollkommen vernetzte Wertschöpfungsketten - für Unternehmen der Industrie 4.0 ist Konnektivität essentiell. Um Unternehmen speziell auf deren Bedürfnisse abgestimmte Konnektivität anzubieten, stellt Ericsson auf der Hannover Messe spezielle LTE- und 5G- Mobilfunklösungen vor. Die lokalen Lösungen bieten Unternehmen maßgeschneiderte Konnektivität für smarte Produktions- und Logistikanwendungen.



Digital Factory - dieser Teil der Hannover Messe steht für die datenbasierte Verknüpfung sämtlicher Wertschöpfungsprozesse innerhalb der produzierenden Industrie. Die hierzu benötigte Konnektivität kommt aus dem Hause Ericsson. "Mit unseren LTE- und 5G-Lösungen bieten wir interessierten Unternehmen maßgeschneiderten Mobilfunk für Industrie-4.0-Anwendungen", erklärt Stefan Koetz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Ericsson GmbH. "Insbesondere mit Blick auf Sicherheits- und Qualitätsstandards überbieten unsere Lösungen die aktuell eingesetzten Technologien, wie zum Beispiel Wireless Lan. Und auch die Einrichtung der Systeme kann durch die Vorkonfiguration und Vorintegration sehr schnell erfolgen."



Mit Blick auf die hohen Qualitätsstandards der Unternehmenslösungen stechen zwei Aspekte besonders heraus: Das angebotene Gesamtsystem ist redundant aufgebaut und damit äußerst ausfallsicher. Darüber hinaus sind die einzelnen Komponenten industriellen Zwecken angepasst und bleiben auch bei besonderen Anforderungen robust. So trotzen die Komponenten beispielsweise Feinstaub in Minen oder hohen Temperaturen in Stahlwerken. Hierbei sind LTE- und 5G-Mobilfunklösungen für Unternehmen als eine Art Produktplattform zu verstehen, die in verschiedenen Punkten flexibel anpassbar sind. Durch die Virtualisierung verschiedener Netzfunktionalitäten passt nahezu das gesamte System inklusive der Steuereinheit (Baseband Unit) in eine kompakte Transport-Box - abgesehen von den Funkeinheiten, die auf dem abzudeckenden Gelände installiert sind.



Einen Vorteil einer solchen Mobilfunklösung in einer Fabrik demonstrierten zuletzt Ericsson, das Center Connected Industry und ein Industriepartner. Die Partner haben in der Demonstrationsfabrik Aachen automatisierte Fahrzeuge direkt über LTE-Mobilfunk mit einer extrem niedrigen Latenz (Reaktionszeit) angebunden. Auf diesem Weg konnte die speicherprogrammierbare Steuerung - das zentrale Steuerungsmodul, das bisher direkt per Kabel an jeder größeren Transport- oder Produktionsmaschine angeschlossen sein muss - zentralisiert werden. Die kostenintensive Steuerungseinheit kann so beispielsweise in Bereiche verlagert werden, in denen sie nicht den rauen Produktionsbedingungen ausgesetzt ist oder zentral für verschiedene Produktionseinheiten genutzt werden. Zudem reduziert auch das Einsparen des Moduls am Fahrzeug das Gewicht und somit den Energieverbrauch. Bei stationären Anlagen kann hierdurch hingegen Produktionsfläche eingespart werden, da die speicherprogrammierbare Steuerung häufig ein großflächiger Aufbau ist.



OTS: Ericsson GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/13502 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_13502.rss2



Pressekontakt: Pressekontakt Ericsson GmbH Martin Ostermeier - Leiter Externe Kommunikation Deutschland - Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf Tel: +49 (0) 211 534 1157 eMail: ericsson.presse@ericsson.com Twitter: https://twitter.com/Ericsson_GmbH Website: www.ericsson.com