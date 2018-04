Essen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Im ersten Moment herrlicher Sonnenschein, im nächsten fröstelnder Regen. Wann ist denn nun die richtige Zeit gekommen, um das Draußen-Wohnzimmer für die warmen Tage des Jahres vorzubereiten? Die anfängliche Frühlingszeit kann sich einfach nicht entscheiden. Die Kampagne Bodenfrostfreitag von Pflanzenfreude.de mit dem Online-Tool Prediktor schafft Abhilfe und informiert über plötzliche Frostgefahren und den perfekten Zeitpunkt, sich wieder voll dem Außenbereich zu widmen.



Mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühling kommt auch schnell die Vorfreude auf, die Zeit wieder im Freien zu genießen: Ausgelassen im Garten toben, auf dem Balkon frühstücken und endlich mit frischen Gartenpflanzen in die neue Jahreszeit starten. Doch gerade im April und Mai überrascht das Wetter so manch einen Balkon- und Gartenliebhaber mit unvorhergesehenem Bodenfrost, unter welchem frisch eingesetzte Pflanzen besonders leiden. So kommt im Frühjahr vermehrt die große Frage auf: Wann darf ich meinen Außenbereich nun wieder mit farbenfrohen Gartenblühern aufpeppen?



Mit dem Prediktor bestens vorbereitet



Beim Bodenfrostfreitag dreht sich alles um das Online-Tool Prediktor. Der Prediktor nutzt Wettervorhersagen, um Verbraucher über das launische Frühlingswetter und Gefahren für Gartenpflanzen in Kenntnis zu setzten. In den nächsten Wochen gibt die Kampagne Bodenfrostfreitag regelmäßig Tipps zur Vorbereitung der Außenbereiche und informiert mit einem Alert über die Risiken, um Frostschäden im Frühjahr zu vermeiden: Mit stets neuen und aktuellen Berichten beantwortet die Kampagne die Fragen, ob und wann es sicher ist, neue Pflanzen nach draußen zu bringen.



Zusätzlich informiert das Tool mit Push-Nachrichten über akute Frostgefahr. Damit sorgt der Prediktor dafür, dass jeder weiß, wann und wie Pflanzen ohne Bedenken in den Garten gesetzt werden können und auch für den Fall, wie diese vor plötzlichem Frost geschützt werden. Somit steht gemeinsam mit Pflanzenfreude.de einer perfekten Gartenzeit nichts mehr im Weg.



Kick-Off der Kampagne mit Facebook Live-Sessions



Sind Sie perfekt für die kommende Garten- und Balkonzeit vorbereitet? Zum Auftakt der Bodenfrostfreitag-Kampagne veranstaltet Pflanzenfreude.de am 26. April von 16.30 bis 18.00 Uhr eine Facebook-Live-Session mit der Gartenexpertin Sabrina Nietsche vom BR-Gartenmagazin "Queerbeet" und der Pflanzen-inspirierten Influencerin Melodie Michelberger als Moderatorin. Sabrina Nietsche gibt Tipps rund um das Thema Gartenplanung und Pflege und erklärt, wann und wie die einzelnen Pflanzen im Garten eingesetzt werden können.



Mit dem Bodenfrostfreitag am 11. Mai ist dann endlich die Zeit gekommen, den Bodenfrost-Ängsten den Rücken zu kehren und sich voll auf die Dekorierung des heimischen Gartens und Balkons zu konzentrieren. Um perfekt vorbereitet in die Outdoor-Saison zu starten, begrüßt Pflanzenfreude.de Melodie Michelberger zu einer zweiten Facebook Live-Session. Von 16.30 bis 18.00 Uhr steht alles rund um das Thema Garten- und Balkon-Gestaltung und Styling auf dem Programm.



Die Kampagne Bodenfrostfreitag mit dem Online-Tool Prediktor ist ein unabdinglicher Begleiter durch die erste Frühlingszeit und kreiert dankbare Unterstützung in der Gartenplanung.



SAVE THE DATE:



Facebook Live-Session



26. April, 16.30 - 18.00 Uhr



Start der Kampagne Bodenfrostfreitag von Pflanzenfreude.de mit der Gartenexpertin Sabrina Nietsche vom BR und Moderatorin Melodie Michelberger.



11. Mai, 16:30 - 18.00 Uhr



Der Bodenfrostfreitag begrüßt gemeinsam mit Melodie Michelberger die frostfreie Zeit und beantwortet alle Fragen rund um das Thema Styling perfekter Pflanzen.



Auch Sie haben Fragen zur kommenden Gartensaison, die sie während der Live-Session beantwortet haben wollen? Schicken Sie uns Ihre Fragen einfach an garten@zucker-kommunikation.de.



Weitere Informationen zum Bodenfrostfreitag und Pflegetipps zu Gartenpflanzen gibt es unter https://www.pflanzenfreude.de/bodenfrostfreitag und auf https://www.facebook.com/diepflanzenfreude.



Hochauflösendes Bild- und Videomaterial zum Bodenfrostfreitag gibt's unter folgendem Link: https://www.bit.ly/Bodenfrostfreitag2018



Das erste Video zum Bodenfrostfreitag gibt es hier: http://bit.ly/BodenfrostfreitagVideo



Weitere Bilder und Informationen rund um Garten, Balkon und Terrasse finden Sie in der Datenbank "Gartenglück" unter http://blumenbuero.newsroom.eu/gartenglueck/.



Über Blumenbüro



Das Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen, gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- und Verkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dass Blumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie auch erfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen und anregen, dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurch trägt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzen zu steigern. https://www.blumenbuero.de/



OTS: Blumenbüro newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81644 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81644.rss2



Pressekontakt: Zucker.Kommunikation GmbH Team Pflanzenfreude.de Torstraße 107, 10119 Berlin Fon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77 Mail: garten@zucker-kommunikation.de Web: www.zucker-kommunikation.de