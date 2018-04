Kassel (ots) - Prof. Dr. Renate Köcher ist neu in der Jury des Vordenker Forums. Die Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie (IfD) in Allensbach wurde auf der jüngsten Sitzung im April aufgenommen. "Mit Frau Professor Köcher haben wir eine renommierte Volkswirtin und die bekannteste Meinungsforscherin Deutschlands gewinnen können. Sie wird mit ihren Kenntnissen unsere Arbeit wesentlich bereichern und ein wissenschaftliches Feld besetzen, das in unserem Gremium bisher noch nicht repräsentiert war", sagte der Vorsitzende der Jury, Prof. Dr. Jürgen Stark.



Prof. Dr. Renate Köcher studierte VWL, Soziologie und Publizistik in Mainz und promovierte 1985 in München. Beim IfD arbeitet sie seit 1977. Im Jahr 1988 wurde sie von der Institutsgründerin Elisabeth Noelle-Neumann in die Geschäftsführung des Instituts für Demoskopie berufen, das sie heute allein leitet. Sie ist Mitglied in mehreren Aufsichtsräten großer deutscher Unternehmen und publiziert regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der WirtschaftsWoche.



Der Jury gehören nun mit Prof. Dr. Köcher zwölf Mitglieder an: der Ökonom Prof. Dr. Jürgen Stark, die Journalisten Thorsten Alsleben, Wolfgang Baake, Frank Lehmann und Dr. Hugo Müller-Vogg, die Unternehmerin Dr. Nicola Leibinger-Kammüller, der Ökonom Prof. Michael Binder, die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und vom Initiator der Veranstaltung, dem Finanzdienstleister Plansecur, die Gesellschafter Gunther Otto und Hermann Schwietering sowie Geschäftsführer Johannes Sczepan. Bei der jüngsten Auflage des Vordenker Forums wurde der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, landläufig als die "Fünf Wirtschaftsweisen" bekannt, als Vordenker 2018 ausgezeichnet. Mit dem Preis werden Einzelpersonen oder Gremien geehrt, die Wirtschaft und Gesellschaft mit ihren Ideen richtungsweisende Impulse gegeben haben.



Das VORDENKER FORUM ist eine Veranstaltung der Finanzberatungsgesellschaft Plansecur. Es wurde mit dem Ziel ins Leben gerufen, eine qualitätsfördernde Plattform zu schaffen, die Raum für neue Ideen und eine klare Werteorientierung in unserem Land gibt.



