Neu Isenburg / Mülheim a.d.R. (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Neue Mobilität in Deutschland voranbringen - Preisgeld des Energy Efficiency Awards



Die Unternehmensgruppe ALDI SÜD spendet dem Bundesverband eMobilität e.V. (BEM) 10.000 Euro. Karl-Heinz Kehl, Geschäftsführer der ALDI SÜD Regionalgesellschaft Mörfelden, überreichte den Scheck in Neu-Isenburg an BEM-Präsident Kurt Sigl. "Wir wollen die neue Mobilität in Deutschland weiter voranbringen", so Kurt Sigl. "Deshalb freuen wir uns, dass ALDI SÜD uns bei diesem Engagement unterstützt und sogar selbst mit gutem Beispiel voran geht." Der BEM setzt sich dafür ein, die Mobilität in Deutschland mit dem Einsatz Erneuerbarer Energien auf Elektromobilität umzustellen.



"Wir bei ALDI SÜD befassen uns intensiv mit der Nutzung moderner Technologien, um umweltfreundlich und nachhaltig Energie zu gewinnen und möchten auch zukünftig im Bereich Nachhaltigkeit Maßstäbe setzen", so Karl-Heinz Kehl. So hat der Discounter an mehr als 50 Filialen Ladestationen für Elektrofahrzeuge installiert, an denen Kunden während der Filialöffnungszeiten kostenfrei Strom tanken können. ALDI SÜD plant, das Netz noch weiter auszubauen. Auf den Dächern von rund 1300 der 1890 ALDI SÜD Filialen produzieren Fotovoltaikanlagen klimafreundlichen Strom, den der Discounter zum größten Teil selbst nutzt. Den verbleibenden Strombedarf deckt ALDI SÜD zu einhundert Prozent mit Grünstrom.



ALDI SÜD hat im Jahr 2017 den Energy Efficiency Award der Deutschen Energie-Agentur (dena) für den Einsatz von energieeffizienter Technik und selbsterzeugtem Solarstrom sowie für das zertifizierte Energiemanagementsystem erhalten. Mit der Spende an den BEM setzt ALDI SÜD das Preisgeld von 10.000 Euro wie angekündigt zur Förderung der Elektromobilität ein.



OTS: Unternehmensgruppe ALDI SÜD newsroom: http://www.presseportal.de/nr/108584 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_108584.rss2



Pressekontakt: Kirsten Geß, presse@aldi-sued.de Pressematerial: aldi-sued.de/presse