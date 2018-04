Einen Zinsgewinn einstreichen? Das kann funktionieren, denn es gibt Währungspaare und es gibt eben bessere Währungspaare. Stichwort: Positiver Swap. Am Beispiel meiner kurz- bis mittelfristigen Erwartungen an den GBP AUD Chart sieht man wieder einmal eine simple Herangehensweise, um an Überhitzungen zu partizipieren. Mittel- bis langfristige Tradingpläne Eine meiner Meinung nach typische Ausgangslage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...