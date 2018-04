Berlin / München (ots) - Die Online-Plattformen für Essensbestellungen pizza.de und Lieferheld sind neue Partner von PAYBACK. Kunden des größten und beliebtesten deutschen Bonusprogramms können sich somit künftig nicht nur ganz einfach Essen nach Hause bestellen, sondern dabei auch noch wertvolle PAYBACK Punkte sammeln. Dazu muss im Bestellvorgang online oder mobil einfach die PAYBACK Nummer angegeben werden, die Gutschrift erfolgt im Anschluss automatisch. pizza.de und Lieferheld zählen zu den bekanntesten und meistgenutzten Essensbestellplattformen im Internet und gehören zur Delivery Hero GmbH, einem Tochterunternehmen der börsennotierten Delivery Hero AG.



"Bequemer geht's nicht - zusammen mit PAYBACK liefern wir unseren Kunden ab sofort nicht nur leckeres Essen, sondern auch Punkte und damit viele Bestellvorteile und Vergünstigungen nach Hause. Sie bekommen nun exklusive Coupons und Angebote - und das online, per Post und auch per App. Gemeinsam schaffen wir einen großartigen Mehrwert für alle Hungrigen da draußen", so Dirk Brauner, Marketingleiter von pizza.de und Lieferheld.



"Ein herzliches Willkommen an pizza.de und Lieferheld! Wir freuen uns, dass unsere über 30 Millionen Kunden künftig bei einem weiteren Partner wertvolle PAYBACK Punkte sammeln können", so Torsten Hautmann, Director Digital Partnermanagement bei PAYBACK.



In der ersten Phase der Kooperation können die Kunden auf pizza.de und Lieferheld zunächst Punkte sammeln und diese mit Coupons vervielfachen. Pro ausgegebene 2 Euro bekommen die Kunden einen PAYBACK Punkt gutgeschrieben. Das Einlösen der Punkte in Prämien, Angebote oder Produkte folgt dann im Laufe des Jahres.



Über pizza.de:



pizza.de ist die älteste deutsche Online-Bestellplattform für Pizza und Fast Food und seit 2007 der Pizzaexperte Deutschlands. Kunden von pizza.de können nach ihren persönlichen Vorlieben aus mehr als 12.000 Lieferdiensten auswählen und sich ihr Essen bequem nach Hause bestellen. Nur auf pizza.de sind die größten Pizzaketten Deutschlands zu finden, wie u.a. Domino's, Smiley's, Hallo Pizza oder World of Pizza. pizza.de gehört zur Berliner Delivery Hero Germany GmbH, die in über 47 Ländern Portale für Online-Essensbestellungen betreibt und in Deutschland neben pizza.de auch mit der Marke Lieferheld auf dem Markt vertreten ist. pizza.de wurde im Jahr 2016 mit zwei Awards im Bereich "Bester Kundenservice" ausgezeichnet.



Über Lieferheld:



Auf der Bestellplattform Lieferheld.de können Kunden online und via App Essen bei über 12.000 Partner-Restaurants in Deutschland bestellen. So einfach geht's: Adresse eingeben und gewünschtes Lieferrestaurant in der Nähe auswählen. Die Bestellung wird direkt übermittelt und bei Lieferung oder bequem per PayPal, Kreditkarte oder Sofortüberweisung bezahlt. Lieferheld wurde 2010 gegründet und ist eine Marke der Delivery Hero Germany GmbH. Seit 2011 ist das Unternehmen Teil der Delivery Hero AG, einem globalen Netzwerk von beliebten Lieferservice-Plattformen. Weltweit werden rund 6.000 Mitarbeiter in über 40 Ländern beschäftigt, davon etwa 1.000 im Firmensitz Berlin Mitte. Weitere Informationen finden Sie auf www.lieferheld.de.



Über PAYBACK:



PAYBACK ist eines der weltweit führenden Bonusprogramme, das alleine in Deutschland schon von über 30 Millionen Kunden begeistert genutzt wird. Denn sie erhalten von 650 PAYBACK Partnerunternehmen nach dem einfachen Prinzip "Eine Karte - viele Partner" Punkte und Coupons fürs Einkaufen und sparen dadurch einen erheblichen Betrag pro Jahr. 95 Prozent der gesammelten Punkte - 2017 betrug der Wert 381 Mio. EUR - werden von den Kunden wieder eingelöst, der überwiegende Teil in Wertgutscheine der Partner oder in Prämien. PAYBACK hat eine App in den Markt gebracht, die erstmals das mobile Punktesammeln, Coupons aktivieren, und Bezahlen vereint. Die App wurde schon 14,5 Millionen Mal heruntergeladen. "Eine Karte - viele Partner" wird somit immer mehr zu "Eine App - viele Partner." Die Frage "Sammeln Sie PAYBACK Punkte?" wird am Tag in Deutschland 4 Millionen Mal gestellt.



