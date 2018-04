Düsseldorf - Die aktuelle Eintrübung bei den Konjunkturindikatoren zeigt: die EZB ist mit ihrer expansiven Geldpolitik noch nicht am Ziel, so die Analysten der IKB Deutsche Industriebank AG.Ähnliches deute die aktuelle Inflationsdynamik in der Eurozone an. Das seien aber keine Indizien dafür, dass die Notenbank kein nachhaltiges Wachstum schaffen könne oder ihre Einflussmöglichkeiten ausgereizt seien. Denn die EZB habe den Handlungsspielraum der Fiskalpolitik maßgeblich gestärkt, während oftmals prognostizierte Probleme wie starke Inflation, exzessive Geldmengenausweitung und Über- bzw. Fehlinvestitionen bis dato ausgeblieben seien.

