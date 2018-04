Lohr am Main (ots) -



- 5,5 Milliarden Euro Umsatz 2017 - über zehn Prozent Steigerung - Starker Auftragseingang 2017 legt Grundlage für guten Start 2018 - Fabrik der Zukunft als Wachstumstreiber für die Fabrikautomation



Bosch Rexroth hat im vergangenen Jahr ein kräftiges Umsatzwachstum von 10,4 Prozent erzielt. Insgesamt verzeichnete der Zulieferer für den Maschinen- und Anlagenbau einen Umsatz von 5,5 Milliarden Euro. Der Auftragseingang stieg 2017 um mehr als 27 Prozent. Darauf aufbauend konnte Bosch Rexroth die starke Entwicklung von 2017 in den ersten Monaten dieses Jahres fortsetzen.



Dank neuer Strategie und Struktur hat Bosch Rexroth seine Wettbewerbsposition ausgebaut und zusätzliche Marktanteile gewonnen. Zudem profitierte das Technologieunternehmen 2017 auch von einem deutlich erholten Marktumfeld. Die höchsten Zuwachsraten verzeichneten die Bereiche Mobile Anwendungen und Fabrikautomation. Die Entwicklung im traditionellen Kerngeschäft Industriehydraulik war 2017 eher moderat. "Wir sind stolz auf unsere Entwicklung und haben unsere Ziele erreicht. Im Rahmen unseres 2016 gestarteten Transformationsprogramms hat sich Bosch Rexroth enorm gewandelt, von den internen Strukturen bis hin zur Strategie. Die Kraftanstrengung hat sich gelohnt", kommentierte Vorstandsvorsitzender Rolf Najork die Bilanz 2017.



Globales Wachstum und Ausbau der internationalen Präsenz



Regional wuchs Bosch Rexroth am stärksten in der Region Asien-Pazifik mit einer Umsatzsteigerung von 20,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Aber auch die Regionen Amerikas und Europa entwickelten sich positiv - mit zehn Prozent bzw. 8,5 Prozent Umsatzwachstum. In Vietnam sicherte sich Bosch Rexroth einen Großauftrag für den Bau eines neuen Sturmflutsperrwerks in Ho Chi Minh Stadt. Auch mit den Übernahmen von Maestranza Diesel in Peru und Hytec Holdings in Südafrika im März 2018 hat das Unternehmen seine internationale Präsenz weiter ausgebaut. Zum Jahreswechsel beschäftigte es weltweit mehr als 30 500 Mitarbeiter, rund 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr.



Technologische Differenzierung, Synergien und Zukunftsthemen



Bosch Rexroth setzt im Rahmen seiner Wachstumsstrategie vor allem auf technologische Differenzierung, Synergien im Markt und innerhalb der Bosch-Gruppe sowie auf Zukunftsthemen. Zu letzteren zählen insbesondere softwarebasierte, automatisierte und vernetzte Lösungen. So positioniert sich Bosch Rexroth neben seiner traditionell starken Stellung in der Industriehydraulik und besonders in der Mobilhydraulik als Anbieter von Industrie 4.0-Lösungen für die Fabrik der Zukunft.



Die Fabrik der Zukunft: Bosch Rexroths Vision von Industrie 4.0



Mit vernetzten Fertigungstechnologien für Industrie 4.0-Anwendungen besetzt Bosch Rexroth einen wichtigen Zukunftsmarkt. "Unser Ziel ist es, auch hier eine führende Position einzunehmen und Innovationstreiber zu sein" betonte Najork. "Doch wir müssen viel radikaler denken. Fertigende Unternehmen brauchen eine noch höhere Flexibilität und Schnelligkeit. Unser Konzept der Fabrik der Zukunft sieht vor, dass sich der Maschinenpark flexibel immer wieder neu konfiguriert, je nach Auftragslage."



Die vollvernetzte Fabrik, so wie Bosch Rexroth sie sich vorstellt, ist ein intelligenter Raum, in dem nur Boden, Seiten und Decke fest verbaut sind. Alles andere ist frei beweglich, die Fertigung stellt sich selbst auf und richtet sich flexibel ein - von der Einzelanfertigung bis zur Massenproduktion: Maschinen fahren nach Bedarf rein oder raus, Montagelinien vergrößern oder verkleinern sich, autonom fahrende Transportroboter beliefern Mitarbeiter mit Bauteilen. Roboter arbeiten mit menschlichen Kollegen Schulter an Schulter und nehmen ihnen monotone oder anstrengende Tätigkeiten ab. Ultraschnelles 5G-Funknetz ermöglicht den Austausch von Informationen in Echtzeit, künstliche Intelligenz steigert die Produktqualität dank frühzeitiger Fehlererkennung.



"Diese Fabrik der Zukunft ist unsere Vision von Industrie 4.0. Danach richtet Bosch Rexroth konsequent sein Portfolio für die Zukunft der vollvernetzten Industrie aus", erklärte Najork. Auf der kommenden Hannover Messe 2018 stellt das Technologie-Unternehmen sein Konzept der Fabrik der Zukunft vor und zeigt, was es schon heute in der Fabrikautomation leistet und welche Lösungen es für morgen und übermorgen entwickelt.



Vernetzung für alle Technologien



Nicht nur in der Fabrikautomation, auch in seinen Bereichen Anlagenbau und Engineering sowie mobile Arbeitsmaschinen entwickelt Bosch Rexroth eine Vielzahl neuer Produkte, Software und Lösungen mit dem Fokus auf Elektrifizierung, Elektronifizierung und Vernetzung. Ein wichtiger Ansatz ist die technologie-übergreifende Vernetzung von Maschinen und Anlagen durch die Kombination von Elektromechanik, Hydraulik und Lineartechnik. Dies hilft zum Beispiel, die Effizienz von Bestandsanlagen zu steigern.



Ausbau der Robotik Kompetenz



Im Zuge der Fokussierung auf Zukunftsthemen baut Bosch Rexroth seine Kompetenzen im Bereich der Robotik konsequent weiter aus. Mit dem kollaborativen Roboter APAS assistant erweitert das Unternehmen das Portfolio seiner Automatischen Produktionsassistenten.



Zusätzlich verstärkt sich Bosch Rexroth mit zwei Start-up Teams aus der Bosch Start-up-Plattform Grow: Intralogistic Robotics entwickelt Software für die Vernetzung und Automatisierung des Materialtransports. "So können wir unseren Kunden Lösungen für die Fabrik der Zukunft anbieten, die die gesamte Wertschöpfungskette abdecken", erläuterte Najork. Deepfield Robotics entwickelt vernetzte und autonome Maschinen für die nachhaltige Landwirtschaft. Sie verringern den Verbrauch von Pestiziden und Wasser, indem sie beispielsweise Unkraut durch intelligente Kameras erkennen und ohne den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln entfernen. "Wir sind im Agrarsektor mit der Mobilhydraulik bereits stark vertreten. Autonom agierende Landmaschinen sind ein logischer Ausbau unseres Portfolios in einem angrenzenden Geschäftsbereich. So können wir zusätzliche Synergien erzielen und das Angebotsspektrum für unsere Kunden erweitern", so Najork. Grow ist der Bosch interne Inkubator und Heimat für Start-ups, die neues Geschäft in neuen Märkten entwickeln.



Neuer Markenauftritt auf der Hannover Messe



"Die Entwicklung von Bosch Rexroth zeigt, dass wir mit der strategischen Neuausrichtung und dem Ausbau unserer Aktivitäten im Bereich Industrie 4.0 auf dem richtigen Weg sind", sagte Najork. Um seine Transformation auch nach außen deutlich sichtbar zu machen, hat Bosch Rexroth seinen Markenauftritt weiterentwickelt und präsentiert diesen erstmals auf der diesjährigen Hannover Messe ab dem 23. April 2018.



Wirtschaftlicher Ausblick



Der gute Start ins Jahr 2018 gibt Anlass zu vorsichtigem Optimismus. "Die Nachfragesituation in den Industrieländern ist im laufenden Jahr bisher erfreulich. Regional weist Europa eine vergleichsweise kräftige Dynamik auf. Das Wachstum unseres Geschäfts in China schätzen wir dagegen etwas schwächer ein als im vergangenen Jahr", sagte Najork. Bosch Rexroth rechnet insgesamt mit einer positiven Marktentwicklung, wobei die Dynamik des Vorjahres voraussichtlich nicht erreicht wird. "In den Marktsegmenten Automation und Industrie 4.0 sehen wir für 2018 eine stabile Entwicklung. Aber auch für die volatileren Märkte, wie beispielsweise den rohstoffpreisgetriebenen Bau- und Bergbausektor, sind wir optimistisch", so Najork.



