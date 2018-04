Mainz (ots) -



Durch eine Ermittlungsaktion gerät Kommissarin Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) in große Gefahr. Den Thriller "Sarah Kohr - Mord im Alten Land" zeigt das ZDF am Montag, 23. April 2018, 20.15 Uhr. "Der Fernsehfilm der Woche" ist bereits ab Sonntag, 22. April 2018, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.



Kommissarin Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) sagt im Prozess gegen den Laboranten Thomas Lichter (Marcus Mittermeier) aus, der des Mordes an seiner Geliebten für schuldig befunden und verurteilt wird. Er beteuert jedoch seine Unschuld. Mit dem Urteil eskaliert die Situation. Lichter nimmt Sarah als Geisel und flieht mit ihr ins Alte Land. Sie kann jedoch entkommen und bittet ihren Dienststellenleiter, in die Fahndungsgruppe aufgenommen zu werden. Die Aktion hat allerdings eine Schattenseite: Die ermittelnde Kommissarin an Sarahs Seite ist Anna Mehringer (Stephanie Eidt), die Frau ihres Ex-Geliebten Anton Mehringer (Herbert Knaup), der auch der zuständige Staatsanwalt ist. Kaum gelingt es Sarah Kohr, Lichter bei einem Obstbauern im Alten Land aufzuspüren, wird ein Mordanschlag auf ihn verübt.



Marcus O. Rosenmüller inszenierte den Thriller nach einem Buch von Timo Berndt. In weiteren Rollen spielen Rudolf Kowalski, Martin Feifel, Corinna Kirchhoff, Hannes Hellmann, Katja Studt, Marc Oliver Schulze, Stephan Schad, Andy Gätjen und andere.



In ihrem ersten Fall, "Der letzte Kronzeuge - Flucht in die Alpen" (ZDF, Montag, 17. Februar 2014, 20.15 Uhr), rettete Sarah Kohr einen kleinen Jungen vor der Mafia. Der dritte Film der Reihe mit dem Arbeitstitel "Sarah Kohr - Das verschwundene Kind" wurde im März 2018 abgedreht. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.



