Die Commerzbank hat Gea Group nach der Bekanntgabe des vorzeitigen Ausscheidens von Finanzchef (CFO) Helmut Schmale auf "Reduce" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Markt dürfte den baldigen Rücktritt des CFO und auch den vor einigen Wochen angekündigten Rücktritt von Vorstandschef Jürg Oleas positiv sehen, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. An den strukturellen Ineffizienzen, unter denen der Spezialmaschinenbauer leide, ändere dies aber nichts. Gea bestehe aus zirka 200 einzelnen Unternehmen, rund 70 Produktionszweigen und etwa 90 ERP-Systemen./ck/bek Datum der Analyse: 19.04.2018

