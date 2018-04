Die Commerzbank hat die Aktie von Continental nach der Gewinnwarnung am Mittwoch auf "Hold" mit einem Kursziel von 247 Euro belassen. Da der Autozulieferer und Reifenhersteller nun etwas skeptischer auf die Profitabilität schaue und seine operative Ergebnis-Marge gesenkt habe, habe sie nun ihre Schätzungen angepasst und die Ebit-Prognose für das Reifengeschäft reduziert, schrieb Analystin Yasmin Steilen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sollte die Aktie deshalb unter 220 Euro fallen, sieht sie eine gute Einstiegsgelegenheit./ck/bek Datum der Analyse: 19.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0047 2018-04-19/13:32

ISIN: DE0005439004