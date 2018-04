Mit dem öffentlichen Angebot einer neuen KMU-Anleihe wendet sich die österreichische Eyemaxx Real Estate erneut an den Kapitalmarkt. Vorgelagert war ein Umtauschangebot an bestehende Anleihegläubiger, in weitere fünf Jahre Laufzeit zu wechseln. Unternehmen Die von Dr. Michael Müller - auch heute noch CEO sowie Großaktionär - gegründete Eyemaxx Real Estate (ab hier kurz: Eyemaxx) fokussiert sich auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...