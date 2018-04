Frankfurt/Mainz (ots) - Knapp zwei Monate vor Beginn der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft in Russland laufen die Werbezeitenvermarktung und die Vorbereitungen für das Sportereignis des Jahres auf Hochtouren. Die Nachfrage nach den attraktiven und aufmerksamkeitsstarken Sponsorenplätzen war ausgesprochen groß. Die exklusiven Plätze im Programmsponsoring sind alle vergeben. Bauhaus, Bitburger, Check24 und Coca-Cola werden als Programmsponsoren die wichtigsten Live-Spiele bei ARD und ZDF begleiten. "Coca-Cola teilt die Leidenschaft der Fans für den Fußball. Die Übertragung der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft ist dabei für alle Fußballfans die Chance, live dabei zu sein, wenn ihre Mannschaft den Weltmeistertitel verteidigen will. Wir freuen uns, dass wir als Partner und Programmsponsor von ARD und ZDF den Zuschauern dieses Erlebnis ermöglichen können", unterstreicht Andreas Johler, Marketing Director Coca-Cola Deutschland, das umfangreiche Engagement. Auch das Vergleichsportal Check24 setzt auf die Abstrahleffekte von Spitzensport im TV: "Mit dem Co-Sponsoring der ARD- und ZDF-Berichterstattung zur FIFA WM 2018 gehen wir den Weg des Sportsponsorings konsequent weiter", sagt Christoph Röttele, CEO und Sprecher der Geschäftsführung von Check24. "Wir freuen uns, neben der Werbeaktivität bei der Sportschau im Ersten das Engagement in Premiumumfeldern nachhaltig fortzuführen."



Bei der Vermarktung der klassischen Werbung des am 14. Juni beginnenden Turniers läuft die heiße Phase allmählich an. Die Spiele mit deutscher Beteiligung und die Sonderwerbeformen (Premium Pakete, Countdown Splitscreens, Exklusivblöcke) sind bereits sehr gut gebucht. Noch bestehen attraktive Werbemöglichkeiten im Rahmen der werberelevanten Spiele. "Diese Gelegenheit für aufmerksamkeitsstarke und effiziente Werbung im spannenden und reichweitenstarken WM-Programm bietet sich Unternehmen nicht alle Tage. Bereits die Nachmittagsspiele erzielen bei einer WM Prime-Time-Quoten", unterstreicht Michael Lina, Leiter Sportvermarktung ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH. "Dass wir im Verkauf bereits jetzt auf eine solch beachtenswerte Nachfrage stoßen, zeigt, welche Bedeutung diesem Turnier in der Planung der Unternehmen zukommt", hebt Christoph Lüken, Leiter Marketing der ZDF Werbefernsehen GmbH, hervor.



ARD und ZDF verfügen über die Live-Übertragungsrechte an allen WM-Spielen. Kein anderes Sportereignis steht für so hohe Reichweiten, überragendes Involvement und starke Werbewirkung wie eine Fußball-Weltmeisterschaft. Die Live-Übertragungen der Spiele der deutschen Mannschaft erreichen regelmäßig Rekord-Einschaltquoten. So waren es während der WM 2014 durchschnittlich 28,91 Millionen Zuschauer. Und auch die Begegnungen ohne deutsche Beteiligung erreichten durchschnittlich knapp 10 Millionen Zuschauer. Darüber hinaus verfolgten über 7 Millionen Fans bei ARD und ZDF zusätzlich die Vor- und Nachberichte zu den Live-Spielen.



Informationen zu den Buchungsmöglichkeiten finden sich unter: www.ard-werbung.de und www.zdf-werbung.de



OTS: ARD Werbung SALES & SERVICES GmbH & ZDF Werbefernsehen GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76495 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76495.rss2



Pressekontakt: Norbert Rüdell Pressesprecher Telefon: 069/15424-218 Mail: norbert.ruedell@ard-werbung.de Web: http://www.ard-werbung.de



Thomas Wiggert ZDF Werbefernsehen GmbH Presse Telefon: +49 6131 70-15465 E-Mail: wiggert.t@zdf.de Web: www.zdf-werbung.de