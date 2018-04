Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Schneider Electric nach Zahlen von 80 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der starke Start in das neue Jahr lasse höhere Prognose für das Gesamtjahr erwarten, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch dürfte der Elektro- und Industriekonzern Marktanteile hinzugewinnen. Im weiteren Verlauf der Berichtssaison werde sich zeigen, wie gut das Zahlenwerk der Franzosen ist./bek/ag

Datum der Analyse: 19.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN FR0000121972

AXC0187 2018-04-19/13:47