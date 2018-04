Im Rahmen einer Branchenanalyse zu europäischen Stahlwerten haben die Wertpapierexperten von Goldman Sachs ihr Kursziel für die Papiere der voestalpine von 58,0 Euro auf 50,0 Euro zurückgenommen. Das Anlagevotum lautet weiterhin "Neutral".

Die Analysten rund um Eugene King haben ihre Modelle aufgrund der geänderten Annahmen zu den Stahl- und Rohstoffpreisen angepasst. Während sie für 2018 nun eine flache Entwicklung bei den Preisen für Kohlenstoffstahl sehen, haben sie ihre Prognosen für Edelstahl um zehn Prozent nach unten geschraubt, heißt es in der Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Goldman-Analysten 4,13 Euro für 2017/18, sowie 4,29 bzw. 5,14 Euro für die beiden Folgejahre.

Am Donnerstagnachmittag notierten die voestalpine-Titel an der Wiener Börse mit plus 0,18 Prozent bei 45,38 Euro.

