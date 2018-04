Warren Buffett beleuchtete in einer Rede an der University of Georgia die Entwicklung des Dow Jones im gesamten 20. Jahrhundert und förderte dabei Beeindruckendes zu Tage: So stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zwischen 1900 und 2000 in den USA um sagenhafte 610%. In jedem einzelnen Jahrzehnt war eine Steigerung zu beobachten. Der größte Anstieg fiel zur Überraschung vieler...

Den vollständigen Artikel lesen ...