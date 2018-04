München (ots) - Moderation: Tina Hassel



Im Interview: Andrea Nahles, Fraktionsvorsitzende, und Kevin Kühnert, Juso-Vorsitzender



Andrea Nahles steht im Mittelpunkt des SPD-Sonderparteitages in Wiesbaden. Die 47-Jährige wird vermutlich die erste Frau an der Spitze der SPD - seit Gründung der Partei 1863. Zwar gibt es eine Gegenkandidatin mit Simone Lange - gebürtige Ostdeutsche, jetzt Oberbürgermeisterin in Flensburg -, echte Chancen werden der kaum bekannten Lange nicht eingeräumt. Ein hoher Achtungserfolg für die Außenseiterin wäre ein Signal der "Genossinnen und Genossen". Denn der Koalitionsstart von Union und SPD hat viele Unzufriedene nicht überzeugt.



Es geht um den neuen Kurs der Partei, ein "Weiter so" soll es nicht geben. Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert wird ein wichtiges Wort mitreden. Er musste sich Anfang des Jahres bei der - in der SPD umstrittenen - Koalitionsbildung letztendlich geschlagen geben. Interessant zu sehen: Welche Duftmarken wird er setzen - bei Hartz IV-Reformen, in EU- und Steuerpolitik? Und gelingt der Neustart in der SPD? Im Spätsommer gibt es Landtagswahlen in Hessen und Bayern.



Das Erste zeigt die Sondersendung "Bericht vom Parteitag" am Sonntag, 22. April 2018, um 23:35 Uhr. Als Gesprächsgäste stellen sich Andrea Nahles und Kevin Kühnert den Fragen von Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio.



Die Sondersendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 für gehörlose und schwerhörige Zuschauerinnen und Zuschauer live untertitelt.



