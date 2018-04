Weiterstadt (ots) -



- Jury aus 250 Flottenprofis wählt gleich zwei Modelle der tschechischen Traditionsmarke zu den besten Firmenautos - SKODA OCTAVIA COMBI triumphiert bei Europas größtem Vergleichstest für Firmenfahrzeuge zum vierten Mal in der Importwertung der Kompaktklasse - SKODA KODIAQ setzt sich gegen die Importkonkurrenz bei den Midsize-SUV durch - Weltweiter Bestseller der Marke: SKODA OCTAVIA kombiniert dynamisches Design mit vorbildlicher Funktionalität und hervorragendem Preis-/Wertverhältnis - Erstes großes SUV von SKODA: KODIAQ brilliert mit über 30 'Simply Clever'-Details, bis zu sieben Sitzen, größtem Kofferraum seiner Klasse und wegweisender Konnektivität



SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 TDI* und SKODA KODIAQ 2,0 TDI 4x4* sind in ihrer jeweiligen Kategorie die 'Firmenautos des Jahres 2018'. Bei Europas größtem Vergleichstest für gewerblich genutzte Fahrzeuge der Fachzeitschrift 'Firmenauto' sowie der Sachverständigenorganisation DEKRA wählte eine Jury aus 250 Flottenprofis den SKODA OCTAVIA COMBI zum insgesamt vierten Mal zum Importsieger in der Kompaktklasse. Der SKODA KODIAQ setzte sich bei den Midsize-SUV in der Importwertung durch.



Im Wettbewerb um den begehrten Titel 'Firmenauto des Jahres 2018' bewerteten die Fuhrparkmanager 96 Fahrzeuge in zwölf Kategorien. Dabei kürten sie jeweils einen Gesamt- und einen Importsieger. Die Flottenspezialisten testeten die automobilen Probanden vom 16. bis 18. April auf den Straßen rund um den Europa Park Rust in der Nähe von Freiburg. Nach rund 2.000 Fahrten standen die Sieger fest. Neben Fahrverhalten und Komfort legten die Experten den Fokus insbesondere auf die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Modelle. Darüber hinaus flossen auch Design, Image und Umweltfreundlichkeit in die Wertung ein.



Der SKODA OCTAVIA wurde im Februar 2017 umfangreich überarbeitet und präsentiert sich dank neu gestalteter Front- und Heckpartie, breiterer Spur sowie gestraffter Linienführung noch dynamischer als zuvor. Die Neuauflage des weltweiten Bestsellers der Marke überzeugt mit bewährten Stärken und setzt im Segment Maßstäbe bei Raumangebot, Funktionalität, Sicherheits- und Komfortausstattung sowie Preis-/Wertverhältnis. Zudem verfügt die aktuelle Generation als erster OCTAVIA über die mobilen Online-Dienste SKODA Connect. Das fortschrittliche Konnektivitätsangebot sorgt für eine nahtlose Verbindung mit dem Internet.



Der KODIAQ ist das erste große SUV-Modell von SKODA. Er kombiniert emotionales Design mit einem außergewöhnlichen Raumangebot für bis zu sieben Personen, clevere Ideen und innovativen Technologien, die sonst nur in höheren Fahrzeugklassen zu finden sind.



Mit dem Doppelerfolg bei der aktuellen Wahl zum ,Firmenauto des Jahres' knüpft die tschechische Traditionsmarke an das Top-Ergebnis aus dem Vorjahr an: 2017 eroberte der SKODA OCTAVIA COMBI 1,6 TDI ebenfalls den Importsieg bei den Kompaktwagen. Gleichzeitig setzte sich der SKODA SUPERB COMBI 2,0 TDI* gegen die Importkonkurrenz in der Mittelklasse durch.



